Pluribus, la serie que recreó Centroamérica en La Palma, aspira a un premio internacional de localizaciones

La Palma vuelve a aparecer en el mapa internacional de la industria audiovisual. La serie Pluribus, creada por Vince Gilligan, responsable de títulos como Breaking Bad y Better Call Saul, ha sido nominada en los 13th Annual Location Managers Guild International Awards, conocidos como LMGI Awards, en la categoría dedicada a las mejores localizaciones en una serie de televisión contemporánea.

La candidatura supone un nuevo impulso para la proyección exterior de la Isla como escenario de rodajes. Los premios de la Location Managers Guild International están centrados en el trabajo de localización audiovisual y tienen previsto anunciar sus ganadores el 22 de agosto de 2026, según el calendario oficial de la organización.

La nominación llega pocos meses después de que La Palma fuera reconocida como Mejor Localización Europea 2026 en los EUFCN Location Awards, entregados en el marco del European Film Market de la Berlinale. El Cabildo de La Palma informó entonces de que el galardón destacaba la singularidad paisajística de la Isla y su capacidad para acoger proyectos audiovisuales.

Escenarios de La Palma para recrear Centroamérica

Pluribus fue desarrollada por High Bridge Productions, Bristol Circle Entertainment y Sony Pictures Television. Parte de su rodaje se llevó a cabo en La Palma y Gran Canaria, donde la producción recreó distintos escenarios de Centroamérica.

En el caso palmero, la serie utilizó localizaciones como El Cubo de La Galga, Los Tilos y varias calles del municipio de Tazacorte. La combinación de bosques de laurisilva, espacios naturales húmedos y entornos urbanos permitió construir distintos ambientes dentro del universo visual de la ficción.

El proyecto contó con el servicio de producción de Sur-FILM Canarias, empresa canaria con experiencia en la atención a producciones internacionales. Su participación se enmarca en un sector audiovisual que en los últimos años ha encontrado en Canarias un destino atractivo por su variedad de paisajes, condiciones de rodaje y red profesional.

El Cabildo vincula la nominación con la estrategia audiovisual de la Isla

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, considera que esta nueva candidatura confirma que la Isla se ha consolidado como un territorio competitivo para la industria audiovisual internacional. A su juicio, el reconocimiento obtenido este año como mejor localización europea y la presencia ahora en los LMGI Awards sitúan los paisajes palmeros entre los destinos de rodaje con mayor proyección.

La consejera de Promoción Económica y consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, relaciona estas nominaciones con una estrategia continuada de posicionamiento exterior. Según destaca, la presencia de La Palma en premios internacionales no solo pone en valor la diversidad paisajística, sino también la capacidad de empresas y profesionales locales para responder a las necesidades de producciones de primer nivel.

Por su parte, la consejera insular de Turismo, Raquel Rebollo, subraya el papel del llamado turismo de pantalla, una línea de promoción vinculada al impacto que tienen las series, películas y campañas audiovisuales cuando muestran un destino ante grandes audiencias.

La Palma Film Commission y el papel de las instituciones

La captación y atención a rodajes se articula a través de La Palma Film Commission, proyecto gestionado por Sodepal. Este servicio promociona los recursos de la Isla como plató natural y ofrece asesoramiento a productoras en materias como localizaciones y permisos de rodaje.

La Palma Film Commission trabaja en coordinación con Canary Islands Film, departamento del Gobierno de Canarias que reúne información sobre localizaciones, ventajas fiscales y recursos para producciones audiovisuales en el Archipiélago.

En los últimos años, la Isla ha acogido rodajes y campañas para plataformas, estudios y productoras internacionales, entre ellas Apple TV+, Netflix y Sony Pictures Television, además de anuncios y proyectos cinematográficos de diferente escala. Para el Cabildo, esta actividad genera empleo especializado, movimiento económico y promoción exterior.

Un año clave para la imagen audiovisual de La Palma

La nominación de Pluribus a los LMGI Awards se suma al reconocimiento europeo recibido en Berlín y refuerza un año especialmente relevante para la imagen audiovisual de La Palma. La diversidad de sus paisajes, desde los bosques de laurisilva hasta los entornos volcánicos y costeros, continúa siendo uno de los principales argumentos para atraer producciones.

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El reto para la Isla pasa ahora por mantener esa visibilidad internacional, consolidar la colaboración con el sector profesional canario y convertir los rodajes en una fuente estable de actividad económica, compatible con la protección del territorio y con el uso responsable de sus espacios naturales y urbanos.