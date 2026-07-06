La isla donde nació la idea de Starmus volverá a ocupar un lugar central en la historia del festival cuando Starmus VIII regrese a La Palma con un programa especial de actividades que celebra el vínculo único entre la Isla de las Estrellas y uno de los festivales de ciencia y arte más importantes del mundo.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodriguez, destacó en el acto de presentación que Starmus no puede separarse de la isla de La Palma. La isla, no es simplemente uno de los lugares donde se ha celebrado el festival, es donde comenzó la historia. “Nuestros cielos, los observatorios, la comunidad científica y sel espíritu de exploración inspiraron una visión Lque acabaría convirtiéndose en una celebración global de la ciencia, la exploración, la música y la creatividad humana”, señaló el presidente. Hoy, más de quince años después de su creación, Starmus sigue llevando el nombre y el legado de la isla de La Palma a audiencias de todo el mundo.

El acto principal será la entrega de una estrella dedicada a Sir Brian May que estará en el Paseo de las Estrellas y la Ciencia de la isla de La Palma. Este reconocimiento destaca su extraordinaria contribución como músico, astrofísico, divulgador científico y cofundador de Starmus.

Pocas personas han contribuido tanto a la identidad internacional de Starmus y a su conexión con la isla de La Palma como Sir Brian May. Su singular trayectoria como músico de fama mundial y astrofísico encarna el espíritu sobre el que se fundó el festival. Su estrella se unirá a las de otras figuras distinguidas homenajeadas en el Paseo de las Estrellas de la Ciencia, como Stephen Hawking, Alekséi Leónov, Takaaki Kajita, Samuel C.C. Ting, Jocelyn Bell Brney, Jane Goodall y ahora Brian May celebrando toda una vida dedicada a inspirar la curiosidad, el descubrimiento y la creatividad.

En el acto en el que también estuvo presente el cofundador y director del Starmus, Garik Israelian, y las consejeras insulares de Cultura y Turismo, Miriam Perestelo y Raquel Rebollo, respectivamente, también se puso de relieve que a lo largo de los años, STARMUS ha traído a la isla de La Palma algunas de las mentes y exploradores más influyentes de nuestro tiempo, entre ellos Stephen Hawking, Neil Armstrong, Alexei Leonov, Roger Penrose, Joseph Stiglitz, Elizabeth Blackburn, Kip Thorne, Jane Goodall, Jill Tarter, Richard Dawkins, Brian May y decenas de premios Nobel. Gracias a Starmus, la isla de La Palma se ha convertido en un punto de encuentro para pioneros cuyas contribuciones han transformado nuestra comprensión del Universo, la vida, la tecnología, la economía y el futuro de la humanidad.

Estrella de Stephen Hawking en La Palma. / E. D.

Uno de los acontecimientos más emblemáticos del festival, el legendario encuentro 108 Minutos celebrado en el Gran Telescopio Canarias, nació en La Palma y se ha convertido en una de las tradiciones más representativas de Starmus. Inspirado en los 108 minutos del histórico vuelo orbital de Yuri Gagarin, este encuentro ha reunido a premios Nobel, astronautas, científicos, exploradores, artistas y visionarios en conversaciones únicas en el mundo.

A lo largo de los años, el escenario de 108 Minutos ha acogido a figuras como Stephen Hawking, Neil Armstrong, Alexei Leonov, Jane Goodall, Roger Penrose, Joseph Stiglitz, Elizabeth Blackburn, Brian May y muchos otros premios Nobel, astronautas y pioneros de la ciencia. Pocos eventos en el mundo pueden afirmar haber reunido una concentración tan extraordinaria de logros humanos bajo un mismo cielo.

Un paseo para la ciencia

El impacto científico y cultural generado por Starmus ha dejado una huella permanente en la isla de La Palma. El propio Paseo de las Estrellas y la Ciencia fue inspirado por el espíritu de descubrimiento, exploración y divulgación científica que Starmus ayudó a impulsar en la isla. Hoy, este singular espacio constituye un símbolo del compromiso de La Palma con la ciencia, el conocimiento y la participación pública en la cultura científica, reflejando una herencia que ha crecido en paralelo al éxito internacional de Starmus y a los valores que el festival ha promovido desde sus orígenes.

En 2025, Starmus regresó a La Palma con una edición especial protagonizada por Jane Goodall, reafirmando el compromiso duradero del festival con la isla y sus habitantes. Ahora, mientras Starmus VIII se celebra en octubre de 2026, La Palma volverá a acoger una serie de actividades emblemáticas que conectan el festival con sus raíces.

Jane Goodall durante el festival Starmus celebrado en La Palma. / Luis G Morera (efe)

Actividades

Al igual que ocurrió en las tres primeras ediciones de Starmus —celebradas en 2011, 2014 y 2016—, la edición de 2026 volverá a incluir actividades en la Isla de las Estrellas:

Descubrimiento de la estrella de Sir Brian May en el Paseo de las Estrellas de la Ciencia.

El tradicional encuentro Starmus 108 Minutos en el Gran Telescopio Canarias.

Una conferencia pública de Starmus en el histórico Teatro Circo de Marte.

El concierto de clausura del festival, Space Station Earth, del reconocido compositor Ilan Eshkeri.

El concierto de clausura contará con Space Station Earth, la aclamada producción multimedia del compositor británico Ilan Eshkeri. Considerado una de las figuras más destacadas de su generación, Eshkeri es conocido por sus bandas sonoras para películas como Stardust, Layer Cake, La Reina Victoria, Kick-Ass y Siempre Alice, así como por los galardonados videojuegos The Sims 4 y Ghost of Tsushima. A lo largo de su carrera ha colaborado con algunas de las personalidades más influyentes de la música y el entretenimiento, entre ellas Hans Zimmer, David Gilmour, Annie Lennox y Take That, además de trabajar estrechamente con astronautas y con la Agencia Espacial Europea.

Creada en colaboración con la Agencia Espacial Europea, Space Station Earth combina música orquestal en directo con impresionantes imágenes captadas por astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional. La producción explora la relación de la humanidad con nuestro planeta a través de la mirada única de quienes han contemplado la Tierra desde el espacio. Tras su aclamado estreno en el Royal Albert Hall de Londres, el espectáculo ha cautivado a públicos de todo el mundo y se ha convertido en una de las celebraciones artísticas de la exploración espacial más ambiciosas jamás realizadas.

La actuación resulta especialmente apropiada para La Palma, una isla cuyos cielos han inspirado a generaciones de astrónomos y exploradores, y cuya conexión con Starmus siempre ha estado ligada a la búsqueda humana por comprender nuestro lugar en el Universo.

Las actividades de Starmus reafirman el compromiso compartido con la ciencia, la educación, la cultura y la proyección internacional de la isla como uno de los grandes referentes mundiales de la astronomía y la exploración del cosmos.

Acerca de Starmus

Fundado por el astrofísico Garik Israelian y el músico y astrofísico Sir Brian May, Starmus reúne a premios Nobel, astronautas, científicos, innovadores, artistas y líderes culturales para celebrar el conocimiento, la creatividad y la exploración humana. Desde su creación, Starmus se ha consolidado como uno de los principales festivales internacionales de divulgación científica y ha contado con la participación de algunas de las figuras más destacadas de la ciencia, la exploración espacial y las artes.