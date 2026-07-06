La Palma enseña a cultivar alimentos ecológicos en pequeños espacios

El Cabildo de La Palma organiza este verano el taller Tu alimento ecológico en 100 m², una propuesta formativa orientada a aprender las bases de la agricultura ecológica y la producción de alimentos en superficies reducidas. La actividad se desarrollará durante los meses de julio y agosto en la Finca El Viento a Favor, en el municipio de Breña Alta, con varios grupos y turnos de mañana y tarde.

La formación está promovida por la Fundación Canaria Centro Internacional de Agricultura Biológica (CIAB), dependiente del Cabildo, en colaboración con la Asociación para el Desarrollo Rural de la Isla de La Palma (ADER La Palma). El CIAB tiene entre sus fines el fomento de estudios, experiencias e iniciativas relacionadas con la sostenibilidad de las actividades agroganaderas y pesqueras en la Isla, con especial atención a la agricultura ecológica o biológica.

Autoconsumo y agricultura ecológica desde una perspectiva práctica

El consejero insular de Agricultura, Ganadería, Pesca, Soberanía Alimentaria y Bienestar Animal, Alberto Paz, destaca que el objetivo es acercar a la ciudadanía a la agricultura ecológica y facilitar conocimientos básicos para producir alimentos en casa o en pequeñas parcelas.

Paz subraya que disponer de poco espacio no tiene por qué ser una limitación para iniciarse en el autoconsumo. La propuesta está pensada para enseñar a aprovechar mejor superficies reducidas mediante una correcta planificación, el uso de variedades locales, el cuidado del suelo y el aprovechamiento de recursos naturales.

El Cabildo de La Palma recuerda en su información institucional que la agricultura ha sido históricamente un pilar básico de la economía insular y que sigue teniendo una función paisajística, ecológica y económica en el territorio.

Cinco sesiones prácticas en Breña Alta

El taller estará impartido por Iraya Hernández Brito, agricultora ecológica, y se estructurará en cinco sesiones prácticas. La actividad combinará contenidos técnicos y trabajo en campo para que las personas participantes puedan aplicar lo aprendido en sus propios espacios de cultivo.

Entre los temas previstos figuran la preparación y planificación del terreno, la realización de semilleros, la instalación de riego por goteo, la asociación de cultivos y el abonado mediante vermicompost. También se abordará la época de siembra de cada cultivo y la importancia de seleccionar variedades locales adaptadas al entorno.

Qué se aprenderá en el taller

La formación permitirá conocer cómo organizar un pequeño huerto ecológico, cómo preparar el suelo antes de sembrar y cómo mantener un espacio productivo con criterios sostenibles. El enfoque será práctico, sencillo y adaptado a personas que quieran iniciarse en la producción de alimentos para autoconsumo.

La agricultura ecológica se basa en prácticas que buscan reducir el uso de productos químicos de síntesis, mejorar la fertilidad del suelo y favorecer sistemas de producción más respetuosos con el entorno. El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria ofrece información oficial y guías sobre normativa y producción ecológica en Canarias.

Inscripción y participación

La actividad contará con varios grupos durante julio y agosto para facilitar la asistencia de las personas interesadas. Las sesiones tendrán una duración de dos horas y se celebrarán en diferentes fechas en la Finca El Viento a Favor.

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Las inscripciones pueden realizarse a través del teléfono 922 42 82 52 o mediante el enlace facilitado por la organización: bit.ly/ecoen100metros.