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Un terremoto de 2.4 de magnitud sacude La Palma

El IGN registra una decena de seísmos este viernes

Mapa con los registros de los terremotos en Canarias de los últimos días.

Mapa con los registros de los terremotos en Canarias de los últimos días. / IGN

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Y. R.

Y. R.

Santa Cruz de Tenerife

El Instituto Geográfico Nacional ha registrado este viernes 10 terremotos en Canarias. El más fuerte de ellos, de magnitud 2.4, se originó en La Palma, siendo, además, el único de magnitud superior a 2 de la jornada.

En concreto, este fue localizado al sureste de la Villa de Mazo y se registró a las 07:16 horas.

En la isla de La Palma también se contabilizó otro, esta vez en El Paso, a las 05:14 horas.

Terremotos registrados este viernes.

Terremotos registrados este viernes. / IGN

Seísmos en Tenerife

De los 10 terremotos de este viernes, seis se han localizado en Tenerife. Como en días anteriores, Vilaflor de Chasna, con cinco, se encuentra entre las zonas más activas, mientras que el sexto se registró en Guía de Isora.

Todos han sido de baja intensidad y, en su mayoría, se han sucedido durante la madrugada. Los otros dos sismos, hasta completar la decena, se registraron en el Atlántico, entre las islas de Tenerife y Gran Canaria.

Casi 500 terremotos en una semana

Atendiendo a los datos de la Red Sísmica Canaria del Instituto Volcanológico (Involcan) de la última semana, en el archipiélago se registraron 498 terremotos de baja magnitud.

Involcan, que publica cada semana su informe Guayota con la actividad sismo-volcánica del archipiélago, recuerda que el de valor máximo, de 3.6 de magnitud, se corresponde con el terremoto ocurrido el pasado martes, 30 de junio, y localizado a unos 50 kilómetros al noreste de Gran Canaria.

Noticias relacionadas y más

La energía sísmica total liberada durante la semana pasada en el archipiélago fue de 2,73 gigajulios, explica el organismo, que también apunta que los terremotos se localizaron, principalmente, en Tenerife, Gran Canaria, El Hierro y La Palma.

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