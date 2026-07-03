La Palma inicia la ampliación del contradique del Puerto de Tazacorte para ganar seguridad frente al oleaje

El Puerto de Tazacorte, en La Palma, ha iniciado este viernes una de sus actuaciones más relevantes de los últimos años: la ampliación del contradique, una obra diseñada para reforzar la protección de la infraestructura frente al oleaje, mejorar la seguridad de las operaciones marítimas y facilitar la actividad portuaria durante todo el año.

El proyecto, impulsado por el Gobierno de Canarias a través de Puertos Canarios, cuenta con un importe de adjudicación de 6.246.660,06 euros y pretende corregir una de las principales necesidades operativas del recinto: ganar abrigo en la dársena y mejorar las condiciones de acceso y maniobra de las embarcaciones.

El acto de colocación de la primera piedra contó con la presencia del presidente de Canarias, Fernando Clavijo; el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez; la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto; el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez; el alcalde de Tazacorte, David Ruiz; y el director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno.

Una obra para proteger mejor el puerto

La ampliación del contradique tiene como objetivo principal reforzar la seguridad del Puerto de Tazacorte frente a los temporales y mejorar las condiciones de operatividad en la bocana.

En la práctica, la actuación permitirá aumentar la protección de la dársena frente al oleaje, facilitar el atraque de embarcaciones y mejorar las maniobras de entrada y salida. Se trata de un aspecto clave en un puerto expuesto a condiciones marítimas que pueden limitar su funcionamiento en determinados momentos del año.

Fernando Clavijo destacó que la obra supone un nuevo paso para que La Palma disponga de infraestructuras “modernas, seguras y preparadas” ante los retos del futuro. El presidente canario defendió que esta inversión refuerza la protección del puerto y contribuye al desarrollo económico y social de la Isla.

Más seguridad para la actividad marítima

El consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, subrayó que la ampliación permitirá que el Puerto de Tazacorte gane en seguridad y operatividad durante todo el año.

Rodríguez explicó que la intervención reforzará la protección de la dársena frente al oleaje, facilitará las maniobras de las embarcaciones y consolidará una infraestructura que considera estratégica para La Palma.

El puerto presta servicio a diferentes usos vinculados al mar, entre ellos la actividad pesquera, deportiva, recreativa y turística. Por ello, la mejora de sus condiciones de abrigo puede tener efectos directos sobre la seguridad de las operaciones y sobre la capacidad del recinto para mantener su actividad con mayor regularidad.

Tazacorte coloca la primera piedra de la ampliación de su contradique / Puertos de Canarias

Cómo será la ampliación del contradique

La obra contempla la prolongación del contradique en dos tramos que suman 130 metros de longitud. De esa cifra, 102 metros corresponden a la prolongación del espigón existente y otros 28 metros se ejecutarán de forma perpendicular.

Además, el proyecto incluye la demolición parcial de 34 metros del espigón actual. Esta actuación busca mejorar el atraque y facilitar la maniobrabilidad en la bocana del puerto.

La cimentación se realizará sobre una banqueta de escollera, reutilizando materiales procedentes del espigón demolido. Esta solución permitirá aprovechar parte de los elementos existentes en la propia obra.

Un nuevo contradique en forma de L

El nuevo contradique se ejecutará en forma de L mediante bloques de hormigón paralelepipédicos con chimenea. También contará con muros longitudinales y transversales rellenos de hormigón sumergido y material granular.

El tramo frontal incluirá un talud, una capa de filtro de escollera de entre 250 y 750 kilos y un manto formado por bloques cúbicos de 10 toneladas. Estos elementos tendrán la función de disipar la energía del oleaje y mejorar la protección del puerto.

La estructura está pensada para reducir el impacto del mar sobre la bocana y crear unas condiciones más favorables para la entrada, salida y permanencia de las embarcaciones.

Balizas, escaleras y nuevos elementos de seguridad

La actuación no se limita a la prolongación del contradique. El proyecto también prevé la instalación de elementos destinados a mejorar la seguridad y la operatividad del recinto portuario.

Entre ellos figuran escaleras de acero inoxidable para facilitar el acceso desde el mar y balizas luminosas de color rojo alimentadas mediante energía fotovoltaica.