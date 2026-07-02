Tijarafe estrena un campus de verano inclusivo para menores con discapacidad

El Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de Tijarafe han firmado un acuerdo de colaboración para poner en marcha un campus de verano inclusivo en el municipio. La iniciativa, que se desarrolla bajo el lema Inclusión donde vivo, busca que menores con discapacidad puedan participar en actividades de ocio durante el verano sin tener que desplazarse fuera de su entorno habitual.

El proyecto nace como una experiencia piloto para adaptar el Campus de Verano de Tijarafe a las necesidades de niños, niñas y adolescentes con grandes necesidades de apoyo. Para ello se incorporarán recursos humanos adicionales, acompañamiento técnico profesional y apoyos especializados que permitan su participación en igualdad de condiciones con el resto de menores.

La Consejería de Acción Social del Cabildo, dirigida por Ángeles Fernández, destinará 8.000 euros al Ayuntamiento de Tijarafe para hacer posible esta iniciativa. La medida pretende responder a una demanda planteada por familias del municipio y reforzar, al mismo tiempo, la conciliación durante los meses de verano.

Un proyecto para disfrutar del ocio en el propio municipio

El campus inclusivo está dirigido a menores con certificado de discapacidad y empadronados en Tijarafe. El objetivo es que puedan acceder a actividades de ocio, convivencia y esparcimiento en su propio pueblo, con los apoyos necesarios para garantizar una participación real.

Ángeles Fernández mantuvo un encuentro con la alcaldesa de Tijarafe, Yaiza Cáceres, y con la concejala de Infancia y Familia, Érika Castro, para cerrar el acuerdo y adaptar el proyecto a las demandas trasladadas por las familias.

La consejera insular señaló que el Cabildo mantiene su apuesta por acercar los recursos de atención a las personas con discapacidad a los distintos municipios de La Palma. En este caso, la aportación económica se canaliza mediante una subvención al Ayuntamiento, que será el encargado de hacer posible la inclusión de estos menores en el campus.

Conciliación y respiro para las familias

La iniciativa tiene una doble finalidad. Por un lado, permite que niños, niñas y adolescentes con discapacidad participen en actividades de verano junto a otros menores. Por otro, ofrece un apoyo a las familias durante un periodo en el que la conciliación laboral y personal suele resultar más complicada.

Los campus de verano son recursos importantes para muchas familias, especialmente cuando terminan las clases y se reducen las opciones de atención durante la jornada. En el caso de menores con discapacidad o grandes necesidades de apoyo, la falta de recursos adaptados puede limitar su participación en actividades normalizadas de ocio.

El proyecto Inclusión donde vivo intenta responder a esa realidad desde la proximidad. La idea es que las familias no tengan que desplazarse a otros municipios para encontrar recursos adecuados y que los menores puedan disfrutar de actividades en su entorno social más cercano.

Una experiencia piloto en Tijarafe

La alcaldesa de Tijarafe, Yaiza Cáceres, agradeció al Cabildo que haya atendido las demandas del Ayuntamiento y de las familias. La regidora destacó que este año el municipio podrá arrancar con un proyecto piloto que permite ofrecer una alternativa de ocio y apoyo a quienes necesitan un campus adaptado.

El acuerdo busca validar un modelo de colaboración entre el Cabildo, los servicios especializados de atención a la discapacidad y los ayuntamientos. Si la experiencia funciona, puede servir como referencia para facilitar el acceso de menores con discapacidad a recursos de conciliación y ocio en otros municipios.

Apoyos especializados y acompañamiento profesional

El campus contará con apoyos especializados, recursos humanos adicionales y acompañamiento técnico profesional. Estos elementos son esenciales para que los menores con grandes necesidades de apoyo puedan participar en condiciones de seguridad y bienestar.

La presencia de personal cualificado permitirá adaptar actividades, resolver necesidades concretas durante la jornada y acompañar a los menores en dinámicas de grupo. También facilitará la coordinación con las familias y con los servicios especializados.

El objetivo no es solo abrir plazas, sino garantizar que la participación sea efectiva. Para ello, el proyecto tendrá en cuenta las necesidades individuales de los niños, niñas y adolescentes que se incorporen al campus.

La inclusión como política de proximidad

El Cabildo de La Palma enmarca esta actuación dentro de su línea de trabajo para acercar los recursos sociales y de atención a la discapacidad a los municipios. La web insular de Acción Social recoge que este servicio incluye programas y recursos orientados a mejorar la atención a personas con discapacidad, mayores y personas dependientes desde un enfoque comunitario.

En el caso de Tijarafe, la sede electrónica municipal ya incluye entre sus trámites la Inscripción Campus de Verano 2026, lo que refleja la organización de este recurso durante el periodo estival.