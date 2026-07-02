Rey Enigma apadrina el Torneo Internacional de Ajedrez Isla de La Palma 2026

El IX Torneo Internacional de Ajedrez Isla de La Palma 'Jugando con las Estrellas' volverá a colocar a la Isla en el mapa del ajedrez nacional e internacional entre el 7 y el 14 de agosto de 2026. La competición se celebrará en el Pabellón Roberto Estrello, en Santa Cruz de La Palma, y tendrá como uno de sus principales atractivos la presencia de Rey Enigma, el popular ajedrecista enmascarado, que ejercerá como padrino de esta edición. La web oficial del campeonato confirma las fechas, la sede y el formato de juego previsto para esta novena edición.

El torneo está organizado por el Centro Insular de Ajedrez de La Palma y Sodepal, con la colaboración del Cabildo de La Palma y la Federación Canaria de Ajedrez. La cita reunirá a jugadores titulados, jóvenes promesas y aficionados en una programación que combina competición, divulgación y actividades abiertas al público. Según la organización, ya está confirmada la presencia de ajedrecistas de 11 nacionalidades, entre ellos 32 jugadores titulados, 7 grandes maestros y 17 maestros internacionales.

La edición de 2026 repartirá 15.000 euros en premios, una cuantía que refuerza el peso del torneo dentro del calendario ajedrecístico y su capacidad para atraer a jugadores de alto nivel. El campeonato se disputará bajo sistema suizo a diez rondas, con ritmo de 90 minutos más 30 segundos de incremento por jugada y validez para ELO internacional FIDE.

Un torneo con competición y actividades para acercar el ajedrez a la calle

El calendario deportivo arrancará el 7 de agosto, con la primera ronda a las 17:00 horas, y finalizará el 14 de agosto, con la décima y última ronda prevista a las 9.30 horas. La organización también contempla seguimiento oficial del torneo a través de la plataforma Chess-Results, donde se podrán consultar inscritos, emparejamientos y clasificaciones.

Además de la competición principal, el programa incluirá exhibiciones, encuentros formativos y acciones de divulgación pensadas para acercar el ajedrez a nuevos públicos. La organización busca que el torneo tenga presencia más allá del pabellón y que el evento conecte con aficionados, familias y personas que no forman parte del circuito competitivo.

El sistema suizo, habitual en grandes competiciones abiertas, permite emparejar a los jugadores en función de sus resultados a lo largo de las rondas, sin necesidad de que todos se enfrenten entre sí. La Federación Internacional de Ajedrez regula este modelo de emparejamiento en su normativa oficial para torneos.

Rey Enigma llevará su espectáculo a varios municipios de La Palma

La presencia de Rey Enigma será uno de los elementos diferenciales de esta edición. Aunque el torneo se jugará en Santa Cruz de La Palma, el ajedrecista enmascarado desplegará parte de su actividad en otros puntos de la Isla. Según la información facilitada por la organización, el jueves 6 de agosto estará en Los Llanos de Aridane, el sábado 8 de agosto en Breña Alta y el día 7 de agosto visitará el Pabellón Roberto Estrello antes del inicio de la primera ronda.

Su propuesta mezcla partidas rápidas, simultáneas, retos al público y presencia en redes sociales. Rey Enigma se ha convertido en una de las figuras más reconocibles de la divulgación ajedrecística en español gracias a su imagen, su identidad oculta y su capacidad para transformar el ajedrez en contenido de entretenimiento. La página oficial del torneo destaca su participación como una de las principales novedades de 2026.

El creador de contenido cuenta con una amplia comunidad digital y ha popularizado el ajedrez entre públicos jóvenes mediante vídeos, desafíos y partidas frente a figuras conocidas del tablero. La organización considera que su presencia puede ampliar la proyección del torneo y llevar el nombre de La Palma a audiencias que siguen el ajedrez principalmente a través de plataformas digitales.

La Palma refuerza su papel como sede ajedrecística

El consejero de Deportes del Cabildo de La Palma, Yurguen Hernández, subraya que el torneo es un ejemplo de cómo el deporte puede funcionar también como herramienta de promoción exterior y dinamización social. La institución insular destaca que esta cita contribuye a proyectar la Isla, atraer participantes y consolidar una programación deportiva con impacto más allá de la competición.

La consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, remarca que la incorporación de Rey Enigma como padrino ofrece una oportunidad para multiplicar la visibilidad del campeonato y acercarlo a nuevos públicos. Sodepal es una empresa pública dependiente del Cabildo de La Palma, orientada a la promoción económica y social de la Isla.

Por su parte, el presidente de la Federación Canaria de Ajedrez, José Carlos Martín, destaca la consolidación del Torneo Internacional de Ajedrez Isla de La Palma dentro del circuito canario y su creciente reconocimiento fuera del Archipiélago. La Federación Canaria agrupa la actividad federativa del ajedrez en las Islas y mantiene información sobre campeonatos, calendario y competiciones oficiales.