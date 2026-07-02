La Palma reúne a artesanos y público en julio con el proyecto 'Tardeo de Artesanía'

El Cabildo de La Palma, a través de la empresa pública Sodepal, pone en marcha este mes de julio el proyecto Tardeo de Artesanía, una iniciativa pensada para reunir a artesanas, artesanos y público general en torno a algunos de los oficios tradicionales más representativos de la Isla. Las sesiones se celebrarán todos los jueves del mes en la Escuela Insular de Artesanía, situada en Villa de Mazo, y tendrán carácter gratuito hasta completar aforo.

La propuesta se desarrollará de 17.00 a 20.00 horas y dedicará cada tarde a una disciplina distinta: bordado, cestería de palma, cerámica y tejeduría. El objetivo es crear un espacio tranquilo de aprendizaje, conversación y práctica, en el que las personas asistentes puedan conocer de cerca técnicas artesanas y compartir dudas, experiencias y curiosidades con profesionales vinculados a cada oficio.

La iniciativa se impulsa a través de La Palma Artesanía y la Escuela Insular de Artesanía, dos recursos vinculados a la promoción y conservación de los saberes tradicionales de la Isla. La Escuela Insular nació precisamente con la finalidad de mantener viva la transmisión de oficios como la cestería, el bordado, la tejeduría o el trabajo con barro, entre otros saberes ligados a la cultura popular palmera.

Calendario de Tardeo de Artesanía en Villa de azo

El programa comenzará el jueves 9 de julio con el encuentro Tardeo entre agujas, centrado en el bordado. Una semana después, el jueves 16 de julio, será el turno de Tardeo entre empleitas, dedicado a la cestería de palma. El jueves 23 de julio se celebrará Tardeo entre barro, en torno a la cerámica, y la programación concluirá el jueves 30 de julio con Tardeo entre urdimbres, dedicado a la tejeduría.

Cuatro oficios durante cuatro jueves

Todas las sesiones se desarrollarán en horario de tarde y estarán acompañadas de un ágape y de visitas sorpresa de artesanos y artesanas con experiencia en cada disciplina. La organización plantea estos encuentros como una actividad abierta, sin necesidad de conocimientos previos, orientada tanto a quienes ya practican algún oficio como a personas interesadas en descubrir la artesanía palmera desde la experiencia directa.

La filosofía del proyecto se apoya en el concepto de slow crafting, una forma de acercarse al trabajo manual sin prisas, prestando atención al proceso y al valor de cada paso. En este caso, la idea se aplica a oficios que requieren paciencia, precisión y aprendizaje continuado, y que forman parte de la identidad cultural de La Palma.

La artesanía como patrimonio vivo de La Palma

La consejera de Artesanía del Cabildo de La Palma, Susa Armas, destaca que el proyecto busca recuperar el espíritu de aquellas tardes en las que personas de distintas generaciones se reunían para compartir conocimientos, técnicas y relatos vinculados al trabajo artesano. Según señala, esos encuentros ayudaron a conservar formas de hacer que han llegado hasta la actualidad y que siguen teniendo un papel importante en la cultura insular.

Armas subraya que el oficio artesano es también una forma de reconocerse como isla y de mantener viva una parte esencial de la identidad palmera. El Cabildo de La Palma define la artesanía insular como un “universo creativo” ligado a siglos de vida, a la pluralidad cultural y a la evolución social del territorio atlántico.

En esa misma línea, la iniciativa pretende que los saberes artesanos no queden limitados a talleres especializados o espacios de venta, sino que se compartan en un entorno cercano, participativo y accesible. La presencia de artesanos y artesanas con trayectoria permitirá que el público conozca no solo la técnica, sino también las historias personales, los materiales y los tiempos que hay detrás de cada pieza.

Un espacio de encuentro entre generaciones

La consejera de Promoción Económica, Cultura y Patrimonio Cultural del Cabildo de La Palma y consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, señala que Tardeo de Artesanía busca favorecer el intercambio de conocimientos entre quienes llevan años dedicados a estos oficios y las nuevas generaciones. La iniciativa, explica, quiere acercar la artesanía a la ciudadanía y mostrar que los oficios tradicionales tienen presencia actual y posibilidades de futuro.

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Perestelo incide en que la artesanía forma parte del patrimonio cultural, pero también puede vincularse a la creatividad, el emprendimiento y la actividad económica asociada a la identidad de La Palma. Sodepal, empresa pública dependiente del Cabildo, desarrolla proyectos relacionados con la promoción económica y social de la Isla, entre ellos acciones vinculadas a la dinamización cultural, comercial y productiva.