La Palma reúne a 45 jóvenes para escribir relatos inspirados en la historia y el patrimonio de la Isla

El Cabildo de La Palma desarrolla la iniciativa '¿Y si contamos nuestra historia?', un proyecto cultural que reúne a 45 jóvenes de entre 12 y 18 años procedentes de siete municipios para crear relatos inspirados en la historia, el patrimonio, las tradiciones y la identidad de la Isla.

La propuesta se ha desarrollado durante los últimos meses mediante sesiones formativas centradas en la creación literaria. En ellas, los participantes han trabajado herramientas narrativas, técnicas de redacción y recursos expresivos para transformar referencias del entorno palmero en historias originales.

La consejera de Cultura y Patrimonio Cultural del Cabildo y consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, destaca que la iniciativa busca despertar entre la juventud el interés por conocer la memoria de La Palma y por preservar los elementos culturales que han dado forma a la Isla.

Un proceso creativo ligado al territorio

El proyecto propone una forma participativa de acercarse al patrimonio. Los jóvenes no solo reciben información sobre la historia insular, sino que la reinterpretan desde su propia mirada a través de la literatura. Paisajes, costumbres, vivencias familiares, tradiciones orales y referencias históricas sirven como punto de partida para los relatos.

Cartel de la iniciativa 'Y si contamos nuestra historia' / Cabildo de La Palma

Perestelo subraya que la escritura permite a las nuevas generaciones hacer suyas esas historias y convertirlas en una herramienta de creatividad, pensamiento crítico y arraigo. La consejera señala también que la propuesta favorece el contacto entre generaciones, al recuperar recuerdos y saberes que forman parte de la memoria colectiva palmera.

La directora del proyecto, Sara Pérez, incide en que el valor de la iniciativa está también en el proceso. Según explica, cada relato permite a sus autores conectar con el entorno desde una perspectiva personal y aportar una voz propia a la construcción cultural de La Palma.

Todas las plazas cubiertas

La iniciativa ha completado las 45 plazas disponibles, un dato que evidencia el interés de la juventud palmera por participar en actividades culturales vinculadas a la expresión escrita y al conocimiento del territorio.

Durante las sesiones, los participantes han aprendido a organizar una narración, construir personajes, trabajar la ambientación y desarrollar una historia con estructura propia. El resultado final se presentará en una gala pública, pero el proyecto ha puesto el acento en el aprendizaje y en la relación entre creación literaria e identidad insular.

Gala final en el Teatro Cine Chico

El proyecto culminará el próximo 25 de julio con una gala abierta al público en el Teatro Cine Chico de Santa Cruz de La Palma. En el acto se reconocerá el trabajo realizado por los jóvenes participantes y se dará visibilidad al talento creativo desarrollado durante el proceso.

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La elección del Teatro Cine Chico refuerza la relación de la iniciativa con el patrimonio cultural de la Isla. Este espacio, situado en Santa Cruz de La Palma, es uno de los recintos culturales más singulares del municipio y está vinculado a la actividad escénica y cultural de la capital palmera.