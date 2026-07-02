La Palma conecta mercadillos, producto local y patrimonio con nuevas rutas tematizadas

El Cabildo de La Palma, a través de la empresa pública Sodepal, iniciará en julio nuevas actuaciones para apoyar el comercio local y dar mayor visibilidad a los productos de la Isla. Las actividades forman parte del proyecto Destino La Palma, cofinanciado por la Unión Europea dentro del Programa Canarias FEDER 2021-2027, y combinan acciones en mercadillos tradicionales con recorridos temáticos ligados al patrimonio agroalimentario.

La iniciativa busca que los espacios de venta de proximidad recuperen protagonismo como lugares de encuentro entre productores, comerciantes y consumidores. También pretende ofrecer a residentes y visitantes una manera distinta de conocer la Isla, vinculando la experiencia turística con la producción local, la artesanía y la historia de algunos cultivos representativos.

La consejera de Promoción y Comercio del Cabildo de La Palma y consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, explica que el proyecto quiere reforzar el papel de los mercadillos como escaparates del producto insular y como puntos de dinamización económica en los municipios.

Garafía y Puntallana abrirán el calendario de actividades

El programa comenzará el 4 de julio en el mercadillo de Garafía, coincidiendo con su cita mensual. La siguiente parada será el 11 de julio en el mercadillo de Puntallana, donde también se desarrollarán acciones dirigidas a atraer público y respaldar la actividad comercial.

La programación se extenderá después a Puntagorda, Barlovento y Santa Cruz de La Palma, con propuestas que buscan acercar la riqueza gastronómica y agroalimentaria del territorio a vecinos y visitantes. En cada municipio se adaptarán las actividades al entorno y a los recursos disponibles, con la intención de reforzar la relación entre el comercio de cercanía y la identidad local.

Rutas del plátano y la almendra

Entre las primeras propuestas figura la Ruta del Plátano, que discurrirá por Los Llanos de Aridane y finalizará en Tazacorte con una visita al Museo del Plátano. El recorrido permitirá conocer la historia de este cultivo, su proceso de producción y su importancia económica y social para La Palma.

Otra de las actividades previstas es la Ruta de la Almendra, con parada en el municipio de El Paso. Esta visita acercará a las personas participantes a un cultivo muy presente en el paisaje y en la gastronomía palmera, además de mostrar su vínculo con la actividad comercial y las tradiciones del entorno.

Las rutas requerirán reserva previa a través de la web Comercio La Palma, donde se publicará la programación completa con fechas, horarios y condiciones de participación.

Un modelo comercial más innovador y sostenible

Las actuaciones forman parte de una nueva convocatoria concedida al proyecto Destino La Palma. Su objetivo es avanzar hacia un modelo de comercio más innovador, experiencial y sostenible, capaz de generar oportunidades para comerciantes, productores y municipios.

La conexión entre mercadillos, productos de cercanía y visitas guiadas permite diversificar la oferta de la Isla y ampliar los motivos de desplazamiento hacia diferentes localidades. El planteamiento también ayuda a poner en valor recursos que forman parte de la vida cotidiana de La Palma, pero que pueden adquirir un nuevo interés cuando se explican desde el territorio y sus protagonistas.

El apoyo del Programa Canarias FEDER 2021-2027 sitúa estas actuaciones dentro de la estrategia europea de inversión para el desarrollo regional, orientada a fortalecer la economía, la innovación y la cohesión territorial en Canarias.