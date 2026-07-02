Emilio Barrionuevo dona al Museo Insular de La Palma su foto premiada en la World Photographic Cup

El fotógrafo palmero Emilio Barrionuevo ha donado al Museo Insular de La Palma una copia de una de las imágenes más significativas de su trayectoria profesional: la primera pieza de su colección Nómada, distinguida en los World Photographic Cup Awards 2024. La obra fue reconocida en la categoría de Mejor Retrato Natural, según la información trasladada por el Cabildo de La Palma, y pasa ahora a integrarse en los fondos culturales de la Isla.

El acto de entrega tuvo lugar en el Museo Insular, donde Barrionuevo fue recibido por el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez; la consejera de Cultura y Patrimonio Cultural, Miriam Perestelo; y la directora del centro, Isabel Santos. Durante el encuentro, el fotógrafo explicó la relevancia que esta imagen ha tenido en su carrera y en la proyección de su trabajo tanto en Canarias como fuera del Archipiélago.

La incorporación de la fotografía al museo supone la entrada en una colección pública insular de una obra vinculada a un reconocimiento internacional. El Museo Insular de La Palma, dependiente del Cabildo, está ubicado en el antiguo convento franciscano de Santa Cruz de La Palma y conserva fondos relacionados con la historia, la cultura y el patrimonio natural de la Isla.

Una imagen de la colección Nómada

La obra donada forma parte de Nómada, un proyecto personal que Emilio Barrionuevo inició en 2014 y que, según explicó el propio artista, mantiene abierto como una línea de trabajo de largo recorrido. El fotógrafo señaló que con esta serie busca aproximarse a la identidad de las personas retratadas y contar su historia a través de la imagen.

La pieza que ahora entra en el Museo Insular tiene un valor especial dentro de esa colección, ya que fue la primera fotografía realizada para el proyecto. Su reconocimiento en la World Photographic Cup reforzó la visibilidad internacional de Barrionuevo y consolidó una etapa de su producción centrada en el retrato artístico y documental.

El Cabildo de La Palma ya había reconocido en 2025 al fotógrafo tras su participación en la Copa del Mundo de Fotografía, celebrada en Dallas, donde Barrionuevo obtuvo el galardón en Mejor Retrato Natural. La institución insular destacó entonces la dimensión internacional de ese premio y la presencia del creador palmero en una competición de referencia para la fotografía profesional.

El Cabildo destaca la aportación cultural del fotógrafo palmero

El presidente insular, Sergio Rodríguez, valoró la trayectoria de Emilio Barrionuevo y señaló que su trabajo contribuye a proyectar el talento creativo de La Palma fuera de la Isla. Rodríguez destacó la sensibilidad del fotógrafo en el retrato y subrayó que la donación permite que una obra premiada a nivel mundial quede incorporada al patrimonio cultural insular.

La consejera de Cultura y Patrimonio Cultural, Miriam Perestelo, también puso el acento en el vínculo de Barrionuevo con La Palma. Según indicó, la llegada de esta fotografía al Museo Insular reconoce la trayectoria de un creador que ha desarrollado una carrera con presencia nacional e internacional sin perder la relación con su tierra.

La donación refuerza además el papel del Museo Insular como espacio de conservación y difusión de obras vinculadas a la creación contemporánea palmera. El centro, instalado desde 1986 en el antiguo convento de San Francisco, cuenta con secciones dedicadas a arqueología, etnología, ciencias naturales y náutica, además de fondos relacionados con el patrimonio artístico insular.

Trayectoria internacional de Emilio Barrionuevo

Nacido en La Palma en 1972, Emilio Barrionuevo ha desarrollado una carrera centrada en el retrato artístico, documental y social. Su obra se ha expuesto en Canarias, en la Península y en distintos países de Europa, América y África, con proyectos que sitúan a las personas y sus contextos en el centro del relato visual.

Entre sus trabajos figuran series como Nomads, Mujer Wilaya y La Mirada Honesta, además de publicaciones vinculadas a la identidad palmera como La Palma Isla Bonita y La más hermosa, Santa Cruz de La Palma. Su producción combina el interés por el retrato con una mirada documental orientada a recoger historias humanas y territorios concretos.

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A lo largo de su trayectoria ha recibido distintos reconocimientos nacionales e internacionales. Entre ellos figuran el Premio Nacional de Fotografía Quijote 2022, varios galardones en los Monochrome Photography Awards, el Sony Alpha Universe Portrait Competition y el Premio Lux Oro y Fotógrafo del Año en la categoría Proyecto Personal en 2025, según los datos aportados en la nota institucional.