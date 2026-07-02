Diez firmas de Isla Bonita Moda llevan la luz de La Palma a la Gran Canaria Swim Week 2026

Diez firmas asociadas al programa Isla Bonita Moda participarán en la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida 2026 con la colección Solajero: del naciente al poniente, una propuesta que toma como referencia los paisajes y los cambios de luz de La Palma a lo largo del día.

El programa, impulsado por el Cabildo Insular de La Palma a través de Sodepal, acude un año más como invitado especial a la pasarela grancanaria. La cita está considerada uno de los principales escaparates europeos de la moda baño y forma parte del programa Gran Canaria Moda Cálida, promovido por el Cabildo de Gran Canaria.

La colección reúne trabajos de Atelier El Tesoro, Gohemm, Julia Brito, La Sereca, Maru La Palma, Raquel Sanjuán, Rayco Plata, Sara Luis Joyas, Shamelu y Xanalue. Las piezas combinan confección, joyería y complementos dentro de un relato común ligado al territorio palmero.

Un viaje cromático de este a oeste

Solajero plantea un recorrido visual desde el amanecer hasta el atardecer. La propuesta comienza en la costa oriental de La Palma, donde los primeros rayos de sol iluminan enclaves como Los Cancajos, la playa de Nogales o Charco Azul. Esa parte del relato se traduce en tonos suaves, rosados, beiges y grises azulados.

El viaje continúa hacia el interior de la Isla, con referencias a la Caldera de Taburiente, el Roque de los Muchachos y la Cascada de Colores. En esta fase ganan presencia los verdes, ocres, dorados y grises minerales, asociados a la fuerza del paisaje volcánico, las cumbres y el agua.

El tramo final se sitúa en el poniente, con la intensidad de luz de las Salinas de Fuencaliente, Puerto Naos y el Puerto de Tazacorte. La paleta se vuelve más cálida y contrastada, con naranjas, violetas, rosas intensos y negros volcánicos.

Moda, territorio y creación colectiva

La propuesta de Isla Bonita Moda se articula como un trabajo conjunto en el que cada firma interpreta un momento del día y una parte del paisaje insular. El resultado busca mostrar la diversidad del sector creativo palmero desde una mirada contemporánea.

La presencia de confección, joyería y complementos permite ampliar el lenguaje de la colección y dar cabida a distintas disciplinas del diseño. Más que una suma de piezas aisladas, Solajero se presenta como una narración visual sobre La Palma y su relación con la luz.

La iniciativa también refleja la evolución del programa Isla Bonita Moda como plataforma de apoyo a firmas locales. El proyecto trabaja en la promoción del diseño hecho en La Palma y en su proyección fuera de la Isla.

El Cabildo destaca el potencial del talento palmero

La consejera de Promoción Económica del Cabildo Insular de La Palma, Miriam Perestelo Rodríguez, valora que esta colección colectiva muestre la capacidad de los diseñadores palmeros para transformar la riqueza natural de la Isla en una propuesta creativa con identidad propia.

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Perestelo señala que la participación en Gran Canaria Swim Week permite proyectar una imagen diferenciada de La Palma en un escaparate internacional. También destaca que el Cabildo mantiene su apoyo a iniciativas que refuercen el sector creativo, generen nuevas oportunidades para las empresas y consoliden a Isla Bonita Moda como plataforma de promoción.