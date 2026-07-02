La Palma acusa al Gobierno de España de diluir el papel de Canarias en el Centro de Vulcanología

El Cabildo de La Palma ha elevado el tono contra el Gobierno de España por la situación del futuro Centro Nacional de Vulcanología (CNV). La institución insular sostiene que el proyecto continúa bloqueado por la falta de aprobación del convenio definitivo entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Gobierno de Canarias, un trámite considerado imprescindible para que el consorcio pueda empezar a funcionar y se inicien las obras.

El presidente del Cabildo palmero, Sergio Rodríguez, ha criticado que el compromiso estatal con la reconstrucción y el futuro científico de La Palma "vuelve a quedar en entredicho" por los retrasos acumulados en torno a esta infraestructura. La sede física del futuro consorcio fue asignada por el Consejo de Ministros a La Palma, con el apoyo del ecosistema científico y de innovación de Tenerife, según anunció el Gobierno de España en diciembre de 2025.

Rodríguez considera que, pese a esa designación, la tramitación administrativa no avanza al ritmo comprometido. Según el Cabildo, el Ministerio sigue demorando el visto bueno jurídico y administrativo necesario para firmar el convenio de colaboración, paso previo para que el CNV comience a operar de manera efectiva.

Críticas al convenio y al papel de las Islas en el proyecto

El presidente insular ha acusado al Ministerio de introducir cambios en cada nuevo borrador del convenio, lo que, a su juicio, altera los acuerdos alcanzados en las mesas técnicas y retrasa el proceso. Rodríguez habla de un “giro de guion” en el planteamiento inicial y sostiene que las modificaciones propuestas reducen el peso científico y operativo que debía tener Canarias dentro del futuro centro.

La principal preocupación del Cabildo es que el CNV pierda contenido técnico en las Islas y quede supeditado a una dirección centralizada desde Madrid. Rodríguez afirma que el Estado pretende mantener el control científico de la actividad vulcanológica y que ese enfoque dejaría a La Palma y Tenerife con un papel secundario.

El modelo que defendían las instituciones canarias partía de una sede compartida, con La Palma como sede principal y Tenerife como apoyo científico y de innovación. Esta propuesta conjunta fue registrada por los cabildos de La Palma y Tenerife y respaldada por el Gobierno de Canarias antes de la decisión estatal.

El presupuesto baja de cinco millones a 2,9 millones

Además del bloqueo administrativo, el Cabildo denuncia un recorte económico en el proyecto. Según Sergio Rodríguez, la partida prevista inicialmente para la infraestructura era de cinco millones de euros, pero se ha reducido a 2,9 millones, lo que supone una bajada del 42%.

El presidente palmero califica esta reducción como un "tijeretazo" que compromete la ambición del centro. A su juicio, el recorte afecta a la dimensión del proyecto, al equipamiento científico previsto para los laboratorios de las Islas y a la capacidad del CNV para convertirse en una referencia en investigación, vigilancia y prevención en zonas volcánicas activas.

Rodríguez sostiene que la reducción presupuestaria debilita una infraestructura que, según el planteamiento inicial, debía tener un papel estratégico en la gestión integral del riesgo volcánico. El Cabildo insiste en que no se trata solo de una instalación científica, sino de un recurso vinculado a la seguridad, la planificación y la recuperación de La Palma tras la erupción del Tajogaite.

Un centro ligado a la reconstrucción tras el volcán

La creación del Centro Nacional de Vulcanología está directamente relacionada con la experiencia vivida en La Palma durante la erupción de 2021. El volcán de Tajogaite comenzó el 19 de septiembre de ese año en la zona de Cabeza de Vaca, en el municipio de El Paso, tras varios días de intensa actividad sísmica y deformación del terreno, según recoge el Instituto Geográfico Nacional.

El Gobierno de Canarias activó entonces el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico, conocido como Pevolca, que coordinó la respuesta institucional durante la crisis. La experiencia puso de relieve la importancia de reforzar la vigilancia, la investigación y la coordinación científica ante futuros episodios volcánicos en el Archipiélago.

Para el Cabildo, el CNV debe servir también como motor de diversificación económica y como herramienta para retener talento científico en La Palma. Rodríguez defiende que la isla, por su condición de territorio directamente afectado por una erupción reciente, debe desempeñar un papel central en el desarrollo del proyecto.

Vigilancia volcánica y coordinación científica

Canarias cuenta con sistemas de vigilancia volcánica gestionados por organismos especializados. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) mantiene información actualizada sobre sismicidad, deformación del terreno, estaciones de seguimiento y actividad volcánica en el Archipiélago.

El futuro Centro Nacional de Vulcanología se plantea como una infraestructura destinada a reforzar el conocimiento científico, la prevención y la gestión del riesgo en territorios volcánicos. El Gobierno de España presentó el consorcio como una apuesta por la ciencia descentralizada y por el arraigo territorial, con sede física en La Palma y apoyo del ecosistema científico de Tenerife.

El Cabildo reclama desbloquear el convenio

El Cabildo de La Palma reclama que el Estado desbloquee el convenio definitivo y mantenga el enfoque inicialmente acordado con Canarias. La institución insular considera que el proyecto debe garantizar capacidad real de decisión, laboratorios equipados y presencia científica efectiva en las Islas.

Rodríguez advierte de que los retrasos, los cambios en el convenio y la reducción presupuestaria ponen en riesgo la dimensión prevista para el centro. Según el presidente palmero, el CNV debe responder a las necesidades de un territorio volcánicamente activo y contribuir al futuro científico, económico y social de La Palma.