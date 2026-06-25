Una incidencia deja a unas 14.000 personas sin luz en La Palma durante 18 minutos

Una incidencia en el sistema eléctrico de La Palma ha dejado sin luz a unas 14.000 personas en la isla durante la mañana de este jueves.

En concreto, según informa Endesa, el fallo se produjo por un deslastre -desconexión- en la central de generación, que quedó solventado en apenas 18 minutos, gracias a la rápida intervención de los operarios.

Precisamente, este corte se produjo en el día en el que se realizaba una visita institucional a la central térmica de Los Guinchos, para conocer el estado de la misma y los proyectos de la compañía.

Zona afectada

En declaraciones a El Time, el consejero de Industria y Energía del Cabildo de La Palma, Fernando González, explicó que la incidencia afectó, principalmente, a la población de la comarca oeste de la isla, en el Valle de Aridane.

Además, aclaró que la intención era conocer los problemas que han surgido y que han provocado cortes de suministros durante las últimas semanas en diferentes zonas de la isla, afectando a unos 2.500 clientes.