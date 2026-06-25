Una incidencia deja a unas 14.000 personas sin luz en La Palma durante 18 minutos
La zona más afectada fue el Valle de Aridane
Una incidencia en el sistema eléctrico de La Palma ha dejado sin luz a unas 14.000 personas en la isla durante la mañana de este jueves.
En concreto, según informa Endesa, el fallo se produjo por un deslastre -desconexión- en la central de generación, que quedó solventado en apenas 18 minutos, gracias a la rápida intervención de los operarios.
Precisamente, este corte se produjo en el día en el que se realizaba una visita institucional a la central térmica de Los Guinchos, para conocer el estado de la misma y los proyectos de la compañía.
Zona afectada
En declaraciones a El Time, el consejero de Industria y Energía del Cabildo de La Palma, Fernando González, explicó que la incidencia afectó, principalmente, a la población de la comarca oeste de la isla, en el Valle de Aridane.
Además, aclaró que la intención era conocer los problemas que han surgido y que han provocado cortes de suministros durante las últimas semanas en diferentes zonas de la isla, afectando a unos 2.500 clientes.
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