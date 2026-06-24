264 quesos de 85 queserías compiten en La Palma por los premios Agrocanarias 2026

Un total de 264 quesos elaborados por 85 queserías de Canarias participan este martes y miércoles en el Concurso Oficial Agrocanarias 2026, organizado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), con el objetivo de reconocer y promocionar las mejores producciones queseras de las islas.

La edición de este año, que se celebra en La Palma con la colaboración del Cabildo insular, registra un incremento del 18,39 % en el número de muestras presentadas respecto a la convocatoria anterior y del 58,08 % en comparación con 2023, según ha informado la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias en un comunicado.

Del total de empresas concursantes, 33 proceden de Gran Canaria, 15 de La Palma, 14 de Tenerife, 12 de Fuerteventura, siete de Lanzarote y dos de El Hierro y La Gomera, respectivamente.

En cuanto a las muestras presentadas, Gran Canaria aporta 102 quesos; La Palma, 51; Tenerife, 43; Fuerteventura, 36; Lanzarote, 26; El Hierro, cuatro; y La Gomera, dos.

Durante la inauguración del certamen, el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, destacó el incremento del número de concursantes en las últimas ediciones y señaló que Canarias "cuenta con una larga tradición quesera respaldada por el reconocimiento obtenido por sus productores".

El concurso contempla distintas categorías en función del tipo de leche utilizada, el grado de maduración y el sistema de elaboración, e incluye producciones elaboradas con leche de cabra, vaca, oveja y mezcla, tanto pasteurizadas como de leche cruda.

Las muestras son evaluadas mediante un sistema de cata ciega por un panel de especialistas, que determinará la concesión de las distinciones especiales, entre ellas las de Mejor Queso de Canarias, Mejor Queso Ecológico de Canarias y Mejor Queso de Producción Limitada de Canarias.

Además, se otorgarán los reconocimientos al Mejor Queso Popular de Canarias, elegido por un panel de consumidores vinculado al CIFP Virgen de Las Nieves de Santa Cruz de La Palma, y al Mejor Queso Elegido por el Jurado Infantil, seleccionado por escolares de distintos centros educativos de la isla.

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Las queserías premiadas podrán utilizar durante un año el distintivo oficial del galardón obtenido y participarán en acciones promocionales impulsadas por el ICCA, y tendrán cubiertos los gastos de inscripción y logística para concurrir al Campeonato Gourmets Quesos 2027, que se celebrará en Madrid.