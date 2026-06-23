Puerto Naos y La Bombilla suman 1.237 viviendas autorizadas para el retorno tras la erupción del Tajogaite

La recuperación de los núcleos costeros de Puerto Naos y La Bombilla, en el Valle de Aridane, continúa avanzando tras la erupción volcánica de 2021. El Cabildo de La Palma eleva a 1.237 el número de viviendas autorizadas para el retorno en estas zonas, dentro del proceso gradual de recuperación de la normalidad.

La cifra se reparte entre 1.177 viviendas en Puerto Naos y 60 en La Bombilla. El último Consejo Asesor del Plan Insular de Emergencias de La Palma (Peinpal), celebrado este martes, aprobó el regreso a una nueva residencia en La Bombilla.

El proceso se desarrolla de forma progresiva y bajo criterios de seguridad, con seguimiento continuo de los niveles de CO2 en el interior y exterior de estos núcleos. La corporación insular insiste en que la vigilancia se mantiene como medida preventiva para actuar ante posibles acumulaciones puntuales de gas.

Retorno gradual en la costa del Valle de Aridane

El Cabildo de La Palma trabaja junto a otras administraciones competentes para avanzar en la recuperación de Puerto Naos y La Bombilla, dos de los núcleos afectados por las consecuencias posteriores a la erupción.

El objetivo del proceso es permitir que residentes y comerciantes puedan regresar a sus viviendas o retomar la actividad económica cuando las condiciones técnicas lo permitan.

El retorno no se realiza de forma general, sino por zonas, viviendas y locales, en función de los datos de medición y de los protocolos establecidos por el Peinpal. Esta fórmula ha permitido ir ampliando las autorizaciones durante los últimos meses.

Documentación obligatoria para volver a casa

La corporación insular recuerda que residentes y comerciantes deben cumplimentar la documentación obligatoria antes de regresar a sus viviendas o reabrir sus negocios.

En Puerto Naos, son 1.019 las viviendas que ya cuentan con los documentos firmados. En La Bombilla, la cifra asciende a 52.

Más de 1.500 sensores de CO2

Uno de los elementos principales del proceso de reapertura es la red de sensores instalada en Puerto Naos y La Bombilla. Según el Cabildo, existen más de 1.500 sensores distribuidos en el interior y exterior de estos núcleos costeros.

Estos dispositivos permiten monitorizar de forma permanente los datos relacionados con el dióxido de carbono (CO2), un gas que puede acumularse en determinados espacios cerrados o mal ventilados y que, en concentraciones elevadas, supone un riesgo para la salud.

La información recogida por esta red de medición permite activar medidas preventivas cuando se detectan valores que requieren atención. También sirve para evaluar la evolución de las zonas afectadas y decidir nuevas autorizaciones.

Seguridad y seguimiento técnico

El grupo de gobierno insular recalca que las medidas adoptadas en Puerto Naos y La Bombilla responden a criterios preventivos. La corporación sostiene que La Palma es una isla segura y que el seguimiento específico en estos núcleos se mantiene para actuar en caso de acumulaciones puntuales de CO2.

La erupción iniciada el 19 de septiembre de 2021 en la zona de Cabeza de Vaca, en el municipio de El Paso, duró 85 días y 8 horas, según los datos oficiales del Instituto Geográfico Nacional. Sus efectos obligaron a mantener una vigilancia prolongada en distintos puntos del Valle de Aridane.

Actividad social y económica

Además de la vuelta progresiva a las viviendas, el Cabildo ha impulsado medidas para recuperar la actividad social y económica en Puerto Naos y La Bombilla.

Estos núcleos costeros tienen un peso relevante en la vida del oeste palmero, tanto por su uso residencial como por su relación con la actividad turística, comercial y de servicios.

La reapertura de viviendas y negocios se plantea como un paso clave para que residentes, comerciantes y visitantes recuperen la presencia en estos espacios, siempre bajo los controles técnicos establecidos.