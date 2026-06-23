La Palma transforma la Montaña Tenisca en un gran parque urbano sostenible con 2,6 millones de euros

El Cabildo de La Palma continúa avanzando en su estrategia de transformación y modernización del territorio con la puesta en marcha de uno de los proyectos de regeneración urbana y ambiental más relevantes de los últimos años en el Valle de Aridane. A través del Programa Insular para el Desarrollo Local (PIDL), la institución insular permitirá la transformación integral del entorno de la Montaña Tenisca, en Los Llanos de Aridane, que se convertirá en un gran parque urbano sostenible destinado al disfrute de la ciudadanía y a la mejora de la calidad de vida del municipio.

La actuación toma forma tras la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno insular, de la primera fase del proyecto de restauración ambiental y paisajística de este emblemático enclave, una intervención que contará con una inversión de 2,6 millones de euros y que supondrá una profunda mejora de la accesibilidad, la sostenibilidad y la integración paisajística de toda la zona.

"Estas actuaciones generan cambios concretos en cada localidad, pero que al mismo tiempo forman parte de una visión global que fortalece y vertebra la Isla en su conjunto" Sergio Rodríguez — Presidente del Cabildo de La Palma

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, destaca que esta iniciativa ejemplifica el papel estratégico que desempeña el Programa Insular para el Desarrollo Local en la construcción de una isla más cohesionada, moderna y equilibrada. "El PIDL es una herramienta clave para trabajar de la mano de los 14 ayuntamientos de La Palma y hacer realidad proyectos transformadores que impulsan el desarrollo social y económico de nuestros municipios. Son actuaciones que generan cambios concretos en cada localidad, pero que al mismo tiempo forman parte de una visión global que fortalece y vertebra la Isla en su conjunto", señala.

Rodríguez recuerda que el PIDL nació con una clara vocación de cooperación institucional entre el Cabildo y los ayuntamientos, permitiendo planificar inversiones de largo recorrido que contribuyan a la modernización de infraestructuras, la creación de oportunidades y la mejora de los espacios públicos. En este sentido, subraya que el programa cuenta con una dotación económica de 40 millones de euros distribuidos en cuatro anualidades y que incorpora criterios específicos para favorecer el desarrollo de las zonas rurales mediante la aplicación de un índice de ruralidad en el reparto de los recursos.

Un proyecto de gran impacto social

El alcalde de Los Llanos de Aridane, Javier Llamas, valora especialmente la colaboración entre ambas administraciones para sacar adelante proyectos de gran impacto para el municipio. “Esta actuación representa una apuesta decidida por el futuro de Los Llanos de Aridane. Gracias al trabajo coordinado con el Cabildo podremos transformar un espacio estratégico del municipio, generar nuevas zonas verdes y espacios de convivencia, fomentar una movilidad más accesible y sostenible, y ofrecer una imagen renovada y diferenciadora del entorno de la Montaña Tenisca”, explica.

"Gracias al trabajo coordinado con el Cabildo podremos transformar un espacio estratégico del municipio, generar nuevas zonas verdes y espacios de convivencia, fomentar una movilidad más accesible y sostenible, y ofrecer una imagen renovada y diferenciadora del entorno de la Montaña Tenisca" Javier Llamas — Alcalde de Los Llanos de Aridane

La intervención prevista contempla la creación de un gran parque urbano que integrará amplias zonas verdes, espacios de estancia y descanso, recorridos peatonales y nuevos equipamientos destinados al ocio y la práctica deportiva. El objetivo es recuperar ambientalmente este entorno, mejorar su funcionalidad y convertirlo en un punto de encuentro para residentes y visitantes.

Imagen del proyecto que se llevará a cabo en la Montaña de Tenisca. / E.D.

Un mirador hacia el Valle de Aridane

Entre los elementos más destacados del proyecto figura la construcción de un nuevo mirador que permitirá disfrutar de una perspectiva privilegiada del municipio y de su entorno natural, así como la habilitación de diversas áreas deportivas destinadas a promover hábitos de vida saludables y el uso activo del espacio público.

Asimismo, el proyecto incorpora una importante mejora en materia de accesibilidad mediante la instalación de un ascensor panorámico que facilitará la conexión con la zona del Castillo de La Virgen, favoreciendo la movilidad peatonal y eliminando barreras arquitectónicas.

Apuesta por la sostenibilidad

La apuesta por la sostenibilidad también ocupa un lugar central en esta actuación. Para ello, se prevé la instalación de una granja solar de 75,9 kilovatios destinada al autoconsumo municipal, ubicada sobre una plataforma anexa al mirador. Esta infraestructura permitirá mejorar la eficiencia energética del espacio y reducir su impacto ambiental, alineándose con los objetivos de transición ecológica impulsados por el Cabildo de La Palma.

Con este proyecto, el Cabildo reafirma su compromiso con la recuperación y mejora de los espacios públicos, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo equilibrado del territorio, impulsando actuaciones que generan oportunidades, mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y contribuyen a construir una Isla más moderna, accesible y cohesionada.