La Colección Museística de Santo Domingo de la capital palmera reabre tras mejorar su iluminación patrimonial

La Colección Museística de la Iglesia de Santo Domingo ha reabierto sus puertas tras culminar un proyecto de mejora de la iluminación patrimonial que permite redescubrir algunos de los elementos artísticos y arquitectónicos más relevantes del conjunto histórico.

La actuación, desarrollada por Intervento, empresa especializada en museografía e iluminación patrimonial, ha incorporado un sistema lumínico diseñado específicamente para destacar el retablo mayor y las singulares techumbres mudéjares de las capillas de Santo Tomás y Santo Domingo y de la Virgen del Rosario. Gracias a esta intervención, los visitantes pueden apreciar con mayor detalle la riqueza artística y constructiva de estos espacios.

Visibilizar las exposiciones temporales

La renovación también incluye un sistema de iluminación adaptable para exposiciones temporales, concebido para optimizar las condiciones expositivas y reforzar la visibilidad de las muestras que se programen en el museo a lo largo del año.

Unos visitantes observan el retablo central. / Luis G Morera / Efe

Las nuevas instalaciones dan continuidad a anteriores actuaciones que ya habían obtenido una excelente acogida por parte del público, especialmente las dirigidas a destacar algunas de las obras más emblemáticas de la colección, entre ellas los cuadros flamencos y la pintura de La Santa Cena, considerada una de las piezas más representativas del museo.

Con más de treinta años de experiencia, Intervento desarrolla proyectos de iluminación y museografía en monumentos, edificios históricos, museos y espacios culturales de todo el país. Sus intervenciones buscan mejorar la interpretación del patrimonio mediante soluciones que combinan innovación tecnológica, eficiencia energética y máximo respeto por los valores históricos de cada enclave.

"Es importante seguir potenciando recursos patrimoniales que permitan enriquecer la experiencia de quienes visitan la Isla" Raquel Rebollo — Consejera de Turismo del Cabildo de La Palma

Durante el acto de reapertura, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Alberto Perdomo, destacó la relevancia de este tipo de actuaciones para garantizar la conservación y difusión del patrimonio histórico y artístico del municipio, así como para fortalecer la oferta cultural de la capital palmera.

Por su parte, la consejera de Turismo del Cabildo de La Palma, Raquel Rebollo, puso en valor la contribución de la Colección Museística de Santo Domingo a la oferta cultural insular y subrayó la importancia de seguir potenciando recursos patrimoniales que permitan enriquecer la experiencia de quienes visitan la Isla. Asimismo, manifestó su especial interés por el arte flamenco presente en la colección, uno de los atractivos más singulares del espacio museístico.

La mejora de la iluminación se enmarca en la apuesta por la conservación, difusión y puesta en valor del patrimonio histórico-artístico de La Palma, consolidando la Colección Museística de Santo Domingo como uno de los referentes culturales de la Isla.