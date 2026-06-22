La Palma se suma a las protestas por el derecho a la vivienda en Canarias
Colectivos ciudadanos y organizaciones sociales convocan una manifestación el viernes en Los Llanos de Aridane para reclamar medidas urgentes ante la crisis del alquiler residencial
La Palma se suma esta semana a las movilizaciones por el derecho a la vivienda en Canarias. Colectivos ciudadanos y organizaciones sociales han convocado una manifestación el próximo viernes, 26 de junio, en Los Llanos de Aridane, para reclamar medidas urgentes ante las dificultades de acceso al alquiler residencial en la Isla.
La protesta comenzará a las 18:00 horas bajo el lema 'La vivienda nos cuesta la vida'. La portavoz del Sindicato de Inquilinas de La Palma, Isabel Ramos, explicó que la convocatoria recoge el impulso de otras movilizaciones recientes celebradas en Canarias y en distintos puntos del Estado.
Según Ramos, la situación habitacional en la Isla requiere respuestas inmediatas. El colectivo sostiene que las políticas destinadas a aumentar la oferta de vivienda son necesarias, pero tardarán años en tener efectos visibles sobre el mercado residencial.
Declarar zonas tensionadas
Una de las principales demandas del Sindicato de Inquilinas de La Palma es la declaración de zonas tensionadas en la Isla. Esta figura, prevista en la legislación estatal de vivienda, permite aplicar mecanismos específicos de contención de precios en territorios con problemas de acceso al alquiler.
Ramos afirmó que actualmente no existe ninguna zona declarada como tensionada en La Palma. A juicio del colectivo, activar esta herramienta permitiría intervenir en el mercado del alquiler mientras se desarrollan soluciones de mayor recorrido.
Viviendas vacías y alquiler residencial
El sindicato también reclama medidas para incorporar al mercado viviendas desocupadas. Según datos censales citados por la organización, en La Palma existen más de 12.000 casas vacías que podrían ayudar a ampliar la oferta residencial.
Las entidades convocantes defienden que recuperar parte de ese parque sin uso permitiría aliviar la escasez de alquileres disponibles. Además, consideran necesario impulsar políticas públicas que faciliten contratos estables y precios asumibles para la población residente.
Vivienda vacacional
Otra de las líneas de actuación reclamadas se dirige a la vivienda vacacional. Ramos sostiene que este tipo de alojamiento compite con el alquiler residencial y puede retirar inmuebles que antes se destinaban a viviendas de larga duración.
El colectivo señala que la presencia de alojamientos turísticos en plataformas digitales contrasta con las dificultades para encontrar pisos disponibles para vivir en la Isla.
Parque público de vivienda
Además de medidas inmediatas, las organizaciones convocantes consideran imprescindible ampliar el parque público de vivienda a medio y largo plazo.
Esta vía permitiría ofrecer una respuesta estructural a la crisis habitacional, aunque el sindicato advierte de que no puede ser la única medida. Por ello, plantea combinar la construcción o rehabilitación de vivienda pública con actuaciones sobre inmuebles vacíos, alquiler residencial y vivienda turística.
Sindicato de Inquilinas en La Palma
La movilización del viernes servirá también para avanzar en la creación de una organización estable de defensa de los derechos de los inquilinos en la Isla.
El Sindicato de Inquilinas de La Palma se encuentra actualmente en fase de desarrollo y pretende aprovechar la convocatoria para establecer contactos, sumar apoyos y consolidar una estructura de trabajo permanente.
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