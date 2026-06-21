Dos millones para modernizar el Túnel de Trasvase de Aduares en Breña Alta

El Consejo Insular de Aguas de La Palma (Cialp) avanza en la mejora de sus infraestructuras hidráulicas con la aprobación inicial de la actualización de precios del proyecto de remodelación de las instalaciones del Túnel de Trasvase, en la Boca Este de Aduares, en el municipio de Breña Alta.

La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 2,3 millones de euros y un plazo de ejecución de doce meses. La actualización económica del proyecto responde al incremento de los costes registrado en los últimos años en los componentes electromecánicos y en los materiales técnicos necesarios para ejecutar las obras.

Tras esta aprobación inicial, la corporación insular iniciará el periodo de información pública previo a la licitación del contrato. El objetivo es acometer una renovación tecnológica de la red de abastecimiento intermunicipal y mejorar la eficiencia del sistema hidráulico.

El consejero de Aguas del Cabildo de La Palma, Juan Ramón Felipe, destaca que el proyecto permitirá modernizar una infraestructura clave para la gestión del agua en la Isla. Entre las actuaciones previstas figura la construcción de un nuevo dique de contención junto al tranque principal (pequeña presa o depósito), destinado a captar y acumular el agua sobrante que se produce durante los cierres hidráulicos. Esta infraestructura contará, además, con un sistema automatizado de bombeo de achique. Las obras incluyen también la instalación de una red de tuberías de mayor diámetro, con el fin de reducir las pérdidas de carga por rozamiento, así como la incorporación de un grupo de bombeo para compensar las caídas de presión en los momentos de baja carga hacia el canal LP-1.

El proyecto contempla, asimismo, la implantación de una infraestructura informática avanzada, dotada de sinópticos de control interactivos, que permitirá gestionar, monitorizar y regular a distancia y en tiempo real los flujos de la estación de Aduares.

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Según el Consejo Insular de Aguas, estas mejoras permitirán reducir de forma notable el consumo energético del sistema, al aprovechar la presión del propio tranque para elevar el recurso hacia El Paso y el Canal Intermunicipal LP-3. Además, el tranque funcionará como depósito de regulación autónomo, lo que permitirá además liberar de esta función al depósito de Aduares. n