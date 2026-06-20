Mochilas que ‘abrazan’ sonidos

El área de Acción Social del Cabildo de La Palma que gestiona Ángeles Fernández hace entrega de unas mochilas sensitivas a Indispal con el fin de que las personas con discapacidad auditiva puedan sentir la música. Estos dispositivos de estimulación sensorial contienen materiales y objetos que proporcionan a sus usuarios una serie de ventajas para participar en entornos que pueden ser tan abrumadores como conciertos, eventos, viajes... «Son mochilas que transforman la vibración de los sonidos en vibraciones táctiles que permiten a las personas que las usan [deterioro auditivo o discapacidad auditiva] sentir la música de los actos que se celebran en La Palma», señala Fernández sobre su cometido.

¿DESDE CUÁNDO SE USAN?

Estas mochilas sensoriales toman como referencia los trabajos vinculados con la comprensión del procesamiento sensorial desarrollado por el terapeuta Juan Ayres en las décadas 60 y 70 del siglo XX. No obstante, el contenido de estas unidades portátiles se empezaron a popularizar en 2000, cuando las escuelas, los museos o los hospitales desarrollaron kits especiales para favorecer la accesibilidad y la inclusión de personas discapacitadas.

¿Qué TIPOS DE MOCHILAS HAY?

Las que ha entregado el Cabildo de La Palma a Indispal están preparadas para salvar barreras auditivas, pero existen modelos de regulación sensorial general, escolares, viajes y ocio, estimulación propioceptiva, entornos clínicos y terapéuticos y adaptadas a unas necesidades específicas. Durante un concierto, por ejemplo, permanecen conectadas a la mesa de sonido y reciben una señal en forma de vibraciones. Sería algo así como escuchar a través del tacto. En sus orígenes era una mochila [que se podía colocar en el pecho o en la espalda], pero ya existen prototipos con forma de chaleco que posibilitan recibir las vibraciones en la espalda, cintura y pecho. La sensación es que el sonido envuelve todo el cuerpo. Su uso está recomendado para personas sordas, pero de manera extraordinaria también es fácil ver uno de estos artilugios «anudado» al cuerpo de un Dj o en algunos cines incorporadas a los asientos para conseguir un sonido envolvente.

¿DÓNDE SE HAN PROBADO?

Hay casos ligados con el mundo del espectáculo que entrelazan estas mochilas con eventos culturales organizados en Canarias. El show de Mayumana en Tenerife, el Granca Live Fest o el FiestoRon son las citas más conocidas, pero el Ayuntamiento de La Laguna también impulsó su uso en una colaboración cerrada con Funcasor que giraba en torno a una actuación de la Agrupación Folclórica los Majuelos: muchos jóvenes con sordera han aprendido a bailar con ellas.

BENEFICIOS Y LIMITACIONES

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La llegada de estos bultos a la agenda cultural del Archipiélago [se vienen utilizando a distinta escala desde 2019] tiene aspectos positivos y negativos. Como medida beneficiosa hay que destacar que favorecen la autonomía, ayudan a prevenir crisis por sobrecarga sensorial, facilitan la inclusión en distintos entornos o permiten disponer de herramientas de regulación en cualquier momento... En el peor de los casos, las mochilas no son un tratamiento en sí mismo, deben adaptarse a las necesidades de cada persona, ya que lo que puede resultar calmante para una persona (o bueno), para otra no supone ninguna mejora. Además, su eficacia aumenta cuando se cuenta con el asesoramiento de un profesional, educadores o familiares.