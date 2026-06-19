La Palma reclama al Estado financiación para mejorar la LP-4 de acceso al Roque de los Muchachos

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, y el senador por la Isla, Kilian Sánchez, han mantenido una reunión de trabajo para coordinar acciones en torno a proyectos de reconstrucción y actuaciones consideradas estratégicas para el futuro insular. Entre los asuntos abordados, ambos representantes destacaron la necesidad de recuperar financiación estatal para ejecutar el proyecto integral de mejora de la carretera LP-4, principal vía de acceso al Roque de los Muchachos.

En el encuentro también participó el director de la Administración General del Estado en La Palma, Carlos García. La reunión fue planteada como un espacio de coordinación institucional para avanzar en iniciativas pendientes y reforzar la interlocución con el Gobierno central.

El punto central de la cita fue la búsqueda de fondos para el acondicionamiento y mejora de la LP-4, una carretera de montaña considerada esencial tanto para la movilidad interna como para el acceso a uno de los enclaves científicos más importantes de Canarias.

Una vía clave para el Observatorio del Roque de los Muchachos

La LP-4 conecta con el entorno del Observatorio del Roque de los Muchachos, situado en la cumbre de La Palma. Esta infraestructura científica, gestionada por el Instituto de Astrofísica de Canarias, reúne una de las concentraciones de telescopios más relevantes del mundo y es uno de los principales activos de la Isla en materia de investigación, tecnología y proyección internacional.

Rodríguez defendió durante la reunión que esta carretera no solo cumple una función de comunicación para residentes y visitantes, sino que también resulta determinante para el funcionamiento del complejo astronómico.

El presidente insular sostuvo que el Estado debe restablecer con urgencia las partidas económicas previstas para esta actuación. Según explicó, la mejora de la LP-4 es necesaria para que La Palma mantenga su posición como enclave competitivo en el ámbito de la astrofísica y para reforzar sus opciones de acoger el Thirty Meter Telescope (TMT).

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez; el director de la Administración General del Estado en La Palma, Carlos García; y el senador por la Isla, Kilian Sánchez se sientan para hablar de asuntos de la reconstrucción de La Palma / Cabildo de La Palma

El proyecto eleva su coste a 66 millones

El Cabildo de La Palma estima que la actualización de precios ha elevado el coste del proyecto integral de la LP-4 hasta los 66 millones de euros. Rodríguez recalcó que esta cifra hace imprescindible la participación del Estado a través de los Presupuestos Generales del Estado.

La actuación reclamada no se limita a una mejora puntual del firme. El objetivo es avanzar en un proyecto global que permita acondicionar la carretera, reforzar la seguridad vial y adaptar la infraestructura a las necesidades actuales de la Isla.

El trazado de la LP-4 presenta las características propias de una vía de alta montaña, con pendientes, curvas y condiciones que exigen intervenciones específicas. La mejora de sus condiciones de circulación es una demanda vinculada tanto al uso cotidiano como al tránsito asociado a la actividad científica, turística y logística del Roque de los Muchachos.

Iniciativa parlamentaria en Madrid

El senador Kilian Sánchez se comprometió a trasladar la reivindicación a la Cámara Alta mediante una iniciativa parlamentaria. También anunció que hará seguimiento ante los ministerios implicados para intentar que el proyecto cuente con la ficha financiera necesaria.

Sánchez defendió la necesidad de mantener un frente común cuando se trata de asuntos que afectan al interés general de La Palma. Según indicó, su compromiso pasa por articular vías de diálogo y acción parlamentaria en Madrid para que los Presupuestos Generales del Estado incluyan financiación para una obra de esta envergadura.

El senador también avanzó que llevará a la próxima Comisión de Transportes una iniciativa para instar al Gobierno de España a sumarse a la búsqueda de financiación.

La conexión con la candidatura del TMT

La mejora de la LP-4 se vincula también con la posibilidad de que La Palma pueda albergar el Thirty Meter Telescope, uno de los grandes proyectos internacionales de astronomía terrestre. Rodríguez y Sánchez coincidieron en que disponer de mejores conexiones viarias resulta relevante para reforzar la candidatura de la Isla.

El presidente insular señaló que La Palma necesita infraestructuras acordes con el nivel científico del entorno del Roque de los Muchachos. En esa línea, defendió que la carretera debe responder a las exigencias de seguridad, movilidad y operatividad que requiere un enclave de referencia internacional.

Sánchez también subrayó que, si La Palma aspira a albergar el TMT, debe contar con accesos viarios adecuados hacia la cumbre.