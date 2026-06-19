La Palma incorpora mochilas sensitivas para hacer más accesibles sus eventos culturales

El Cabildo de La Palma ha entregado mochilas sensitivas a Indispal con el objetivo de mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva en conciertos y otros eventos culturales de la Isla. La iniciativa ha sido impulsada por el Área de Acción Social, que dirige la consejera insular Ángeles Fernández, dentro de la línea de trabajo orientada a favorecer la participación en igualdad de condiciones.

Estos dispositivos permiten transformar la vibración de los sonidos en vibraciones táctiles, de manera que las personas con deterioro auditivo o discapacidad auditiva puedan percibir la música a través del cuerpo. La medida busca ampliar las posibilidades de disfrute en actos culturales donde el componente sonoro tiene un papel central.

Fernández explicó que la entrega de estas mochilas supone un nuevo avance en la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad en la agenda cultural insular. Según señaló, el objetivo es que los recursos tecnológicos estén disponibles para quienes los necesiten y puedan utilizarse en distintos eventos, más allá de programas específicos de atención a la discapacidad.

Qué son las mochilas sensitivas

Las mochilas sensitivas, también conocidas como mochilas vibratorias, son dispositivos diseñados para convertir estímulos sonoros en vibraciones. En actividades musicales, estos sistemas permiten que la persona usuaria perciba ritmos, intensidades y cambios de sonido mediante sensaciones físicas.

Aunque no sustituyen a otras medidas de accesibilidad, como la interpretación en lengua de signos, el subtitulado o los bucles magnéticos, sí aportan una experiencia complementaria en contextos donde la música, el pulso y la vibración forman parte esencial del evento.

En el caso de La Palma, el Cabildo plantea su uso principalmente en conciertos y actividades musicales. La entrega a Indispal facilitará la gestión de estos recursos y permitirá canalizarlos hacia personas que puedan beneficiarse de ellos.

Indispal gestionará el uso de los dispositivos

La Plataforma Palmera de Atención Integral a la Discapacidad (Indispal) será la entidad encargada de acercar estos dispositivos a las personas que los necesiten. La organización, fundada en 2002, agrupa a entidades de discapacidad de La Palma y trabaja en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.

La consejera insular de Acción Social destacó la importancia de mantener la colaboración con asociaciones del tercer sector. En este caso, el trabajo conjunto con Indispal permitirá garantizar que las mochilas se utilicen con criterios de necesidad y que lleguen a personas con discapacidad auditiva interesadas en asistir a eventos culturales o musicales.

El Cabildo sostiene que esta colaboración resulta clave para que las medidas de accesibilidad no se queden solo en la adquisición de recursos, sino que tengan un uso efectivo dentro de la vida cultural de la Isla.

De los programas específicos a la agenda cultural general

Ángeles Fernández enmarcó esta acción dentro del trabajo iniciado con el programa Oportunidades Culturales Inclusivas, una iniciativa orientada a facilitar el acceso de personas con discapacidad a actividades culturales comunitarias.

La novedad, según explicó, es que las mochilas sensitivas permitirán ampliar la participación en eventos que no estén adscritos necesariamente a un proyecto específico para personas con discapacidad. De esta forma, el recurso podrá utilizarse en actos culturales ordinarios, con la idea de favorecer una inclusión más transversal.

La consejera señaló que este paso busca avanzar hacia una agenda cultural insular en la que las personas con discapacidad puedan participar con más garantías. El objetivo es que conciertos, festivales y otras actividades musicales tengan en cuenta la diversidad de necesidades de la ciudadanía.

Cultura accesible e igualdad de oportunidades

La accesibilidad cultural forma parte del derecho de las personas con discapacidad a participar en la vida social y comunitaria en igualdad de condiciones. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas reconoce la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el ocio y el deporte como un ámbito en el que deben eliminarse barreras.

En España, la normativa sobre derechos de las personas con discapacidad también recoge la accesibilidad universal como un principio básico para garantizar la participación plena en la sociedad. En este contexto, las administraciones públicas y las entidades sociales tienen un papel relevante en la adaptación de espacios, servicios y actividades.

La entrega de mochilas sensitivas en La Palma se inscribe en esa línea de actuación. La medida no modifica por sí sola todas las barreras existentes, pero añade una herramienta concreta para mejorar la experiencia de personas con discapacidad auditiva en eventos donde la música es protagonista.

La tecnología como apoyo a la inclusión

Los avances tecnológicos han abierto nuevas posibilidades para mejorar la accesibilidad en actividades culturales. En el caso de las mochilas sensitivas, la clave está en trasladar parte de la experiencia sonora al plano táctil, lo que permite que personas con pérdida auditiva puedan seguir el ritmo y la intensidad de una actuación musical.

Este tipo de soluciones también ayuda a visibilizar la necesidad de diseñar eventos más inclusivos desde el inicio. La accesibilidad no depende únicamente de adaptar espacios físicos, sino también de pensar en cómo diferentes personas reciben la información, disfrutan de una actividad o interactúan con el entorno.

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La intención del Cabildo es que estos dispositivos se incorporen a conciertos y otras actividades musicales que se desarrollen en La Palma, en coordinación con Indispal y con las entidades vinculadas al ámbito de la discapacidad.