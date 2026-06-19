El Cabildo de La Palma ‘factura’ los primeros 192 turistas polacos del periodo estival

No hubo banda de música ni banderitas al más puro estilo Bienvenido mister Marshall, pero sí un saludo en la terminal de llegadas que muchos de los 192 pasajeros del vuelo inaugural procedente de Wroclaw de la temporada de verano que aterrizó en el aeropuerto de Mazo no esperaban. Y es que el Cabildo de La Palma ha facturado al primer grupo de polacos que se alista a este programa de promoción turística estival. Raquel Rebollo, consejera insular, saludó personalmente a los sorprendidos visitantes y, a su vez, ofreció una bolsa promocional con algunos detalles a modo de recuerdo de su estancia en la Isla Bonita. «Con esta nueva ruta se da un paso más para consolidar las cifras de visitantes polacos que vienen a la Isla y a Canarias», sostiene la responsable de Turismo en base a las dos conexiones semanales que hay actualmente entre La Palma y los aeródromos de Katowice y Wroclaw.

Esta alianza palmera-polaca es el fruto de las negociaciones que llevaron a buen puerto la institución insular y el touropeperador europeo Itaka: la buena sintonía que reinó en las conversaciones desde el minuto cero ha provocado que todos los miércoles, de junio a septiembre, aterricen en La Palma dos vuelos procedentes de Wroclaw y Katowice. Esta promoción va a estar activa hasta el próximo 23 de septiembre.

«Estar más cerca de Europa»

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, celebra que las negociaciones se cerraran de forma positiva y destacó que «estas conexiones ponen de relieve el trabajo bien hecho para hacer realidad una hoja de ruta que tiene como objetivo único ganar turistas».

Rebollo, por su parte, remarca el potencial económico de dos acciones que «no solo supone ganar miles de plazas turísticas, sino generar un beneficio económico para la Isla», avanza en torno a una estrategia que tiene sus líneas bien delimitadas: «Vamos a seguir buscando alianzas con touroperadores de referencia internacional con el reto de que La Palma se convierta en un destino cada vez más apetecible», destaca la consejera insular de Turismo en relación a un sector que vive un buen momento.

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El mercado alemán, sobre todo, y en un segundo plano el británico, son los que más han ayudado a que el aeropuerto de Mazo registre en abril 22.000 visitantes, lo que supuso un 2,2% más que en el mismo periodo del pasado año. En este sentido, alemanes, con 9.250 personas (41,2%), y visitantes cuyo origen era el Reino Unido, con 3.86 personas (15,1%) dominaron el segmento internacional. En medio de estos dos valores se posicionaron los turistas peninsulares, con 4.698 visitantes.