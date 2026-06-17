El sector audiovisual, agroalimentario y la moda impulsan la diversificación económica de La Palma

La Palma ha reunido esta semana a representantes institucionales, entidades económicas y agentes vinculados al desarrollo empresarial de Canarias para analizar nuevas vías de crecimiento y diversificación económica de la Isla. El encuentro se celebra en el marco del 250 aniversario de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de La Palma (RSEAPLP), presidida por Jorge Pais.

Las jornadas, tituladas 'La Palma: oportunidades de desarrollo y diversificación económica', han congregado a instituciones públicas y entidades relacionadas con la promoción empresarial, la internacionalización, la atracción de inversiones y la reconstrucción de la Isla tras la erupción del Tajogaite.

La primera sesión fue inaugurada por el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez. También intervino la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, que abordó los desafíos de La Palma como territorio de oportunidades.

Internacionalización y crecimiento empresarial

Uno de los ejes de la jornada fue la necesidad de que el tejido productivo palmero mire más allá del mercado insular. El viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias y vicepresidente de Proexca, Gustavo González de Vega, analizó el contexto de la política económica regional en las islas no capitalinas, con especial atención a los indicadores de La Palma.

González de Vega destacó el papel de la diversificación económica como herramienta para aprovechar las ventajas competitivas y singularidades de cada territorio. En este sentido, vinculó el crecimiento de la Isla con la capacidad de sus empresas para abrirse a nuevos mercados y fortalecer su presencia exterior.

Desde Proexca, entidad pública del Gobierno de Canarias dedicada al apoyo a la internacionalización de las empresas canarias, el director de Promoción Exterior, Pedro Monzón, presentó distintas estrategias de promoción vinculadas al desarrollo económico de La Palma.

Monzón señaló que más de 100 empresas palmeras de diferentes sectores trabajan o han trabajado con la empresa pública. También destacó la importancia de los planes sectoriales firmados con la Isla para mejorar el posicionamiento empresarial y promover actividades con capacidad de generar nuevos nichos de mercado.

Audiovisual, agroalimentario y moda

El sector audiovisual fue uno de los ámbitos señalados durante la jornada como oportunidad para La Palma. Entre los ejemplos mencionados figura el impacto de producciones recientes, como la serie de Netflix La Palma, y el reconocimiento de la Isla como Mejor Localización en la pasada Berlinale.

La actividad agroalimentaria también tuvo presencia en el debate. Las empresas palmeras han participado en acciones de promoción exterior, como misiones con distribuidores vitivinícolas y ferias especializadas en fruta, entre ellas Fruit Attraction. Estas iniciativas buscan facilitar el acceso de productores locales a nuevos canales comerciales.

Otro sector destacado fue el de la moda, dentro de la estrategia regional agrupada bajo el sello Canarias Islas de Moda. En este ámbito se recordó la participación de la diseñadora palmera Melissa Rodríguez, de la marca Lepa Punca, en una acción vinculada al desfile del diseñador Juan Duyós en la Semana de la Moda de Madrid. Proexca también colabora con el Cabildo de La Palma en la principal cita de moda de la Isla, prevista para octubre, mediante la presencia de prensa especializada.

Más solicitudes de apoyo exterior

Durante la sesión se abordó además el programa Canarias Aporta Islas No Capitalinas, gestionado por Proexca. Esta línea de apoyo está dirigida a pequeñas y medianas empresas de islas no capitalinas que buscan promocionar sus productos o servicios y acceder a nuevos mercados.

Según explicó Pedro Monzón, las solicitudes de empresas palmeras han aumentado respecto a 2025, al pasar de 23 a 37. Para este año, el programa cuenta con 64.000 euros destinados a La Palma, una cantidad que busca facilitar la salida exterior de empresas que necesitan ampliar su mercado para seguir creciendo.

El programa combina asesoramiento, formación y apoyo económico para iniciativas de expansión empresarial fuera de Canarias, incluido el resto del territorio español.

Sectores estratégicos para La Palma

La directora de la Oficina de Proyectos Estratégicos de Proexca, Elvira Balguerías, centró su intervención en sectores considerados prioritarios para el desarrollo de la Isla. Entre ellos citó el audiovisual, la economía azul, el ámbito tecnológico y el sector aeroespacial.

Balguerías explicó el funcionamiento de la oficina, creada en marzo de este año, y detalló qué se entiende por proyecto estratégico. En su intervención identificó cinco ejes vertebradores para La Palma: hub de conocimiento, laboratorio en vivo, renovación del sector primario, sector audiovisual y especialización turística.

Uno de los ejemplos citados fue la declaración como proyecto estratégico del Telescopio de Treinta Metros (TMT), una infraestructura científica vinculada al Observatorio del Roque de los Muchachos y considerada clave en la proyección internacional de la Isla.

Incentivos fiscales y atracción de inversiones

El presidente de la Zona Especial Canaria (ZEC), Pablo Hernández, expuso durante la jornada los incentivos de este régimen fiscal para atraer actividad económica a La Palma. La ZEC es una herramienta incluida en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias que permite a determinadas empresas desarrollar actividad en las Islas con ventajas fiscales, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Hernández señaló que estos incentivos pueden contribuir a que empresas internacionales o peninsulares valoren instalarse en Canarias. Entre los factores que pueden reforzar esa decisión se encuentran la calidad de vida, la conectividad, las infraestructuras, el talento disponible y la creación de ecosistemas empresariales con participación pública y privada.

Reconstrucción y resiliencia tras el Tajogaite

La primera jornada concluyó con un coloquio participativo a cargo de Héctor Izquierdo, del Comisionado Especial para la Reconstrucción de La Palma. Su intervención se centró en la resiliencia de la Isla tras la erupción volcánica del Tajogaite en 2021 y en los retos asociados a la recuperación económica y social.

Las jornadas continuarán el jueves 18 de junio con la participación de representantes de la Consejería de Hacienda, Recursos Humanos, Residuos e Industria del Cabildo de La Palma; la Consejería de Promoción Económica de la Isla; CEOE, CaixaBank, Fedepalma, Promotur, Plocan y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).