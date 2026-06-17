La Palma aprueba definitivamente su nuevo mapa de riesgo de inundación

El Consejo Insular de Aguas de La Palma (CIALP) ha aprobado de forma definitiva la revisión y actualización de los Mapas de Peligrosidad y de Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de La Palma, correspondientes al tercer ciclo de planificación. El documento técnico superó el trámite de exposición pública sin que se presentaran alegaciones ni sugerencias.

La nueva cartografía permitirá identificar las áreas con riesgo potencial elevado de inundación en la Isla, conocidas como ARPSI, y servirá como base para planificar medidas de prevención, protección y preparación frente a estos fenómenos. La actualización se enmarca en la aplicación de la Directiva Europea de Inundaciones y del Real Decreto 903/2010, que regula en España la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.

El consejero insular de Aguas, Juan Ramón Felipe, destacó que el documento es resultado de un proceso técnico desarrollado en colaboración con la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias. Según explicó, el objetivo es adaptar la planificación insular a los criterios normativos vigentes y reforzar la seguridad del territorio ante episodios de lluvias intensas, barrancos desbordados o inundaciones costeras.

Tres meses de exposición pública sin alegaciones

La aprobación definitiva llega tras completar los trámites legales establecidos. La Junta General del Consejo Insular de Aguas tomó en consideración inicialmente el documento en julio de 2025 y, posteriormente, lo sometió a información pública durante tres meses.

El anuncio fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el 4 de agosto de 2025. Durante ese periodo, cualquier persona física o jurídica podía formular observaciones o sugerencias sobre la revisión de los mapas. El Ministerio para la Transición Ecológica también recoge que la consulta pública de la Demarcación Hidrográfica de La Palma se inició tras ese anuncio y se prolongó durante tres meses.

Una vez finalizado el plazo, el Consejo Insular de Aguas certificó que no se había recibido ninguna alegación. Esta circunstancia permitió continuar el procedimiento y recibir en mayo de 2026 el Documento Consolidado final remitido por la administración autonómica.

Qué recoge el mapa de riesgo de inundación

Los mapas aprobados delimitan las zonas en las que existe una mayor probabilidad de inundación y analizan los riesgos asociados para personas, bienes, actividades económicas, infraestructuras y medio ambiente.

El documento contempla tanto los posibles desbordamientos de corrientes continuas o intermitentes como las inundaciones costeras causadas por el mar. Esta información es especialmente relevante en una isla con una orografía compleja, numerosos barrancos y núcleos asentados en zonas próximas a cauces o áreas litorales.

La cartografía de peligrosidad permite representar la posible extensión de las inundaciones, mientras que los mapas de riesgo ayudan a valorar sus efectos sobre la población y los elementos expuestos. El Consejo Insular de Aguas dispone además de un visor específico en el que se pueden consultar zonas potencialmente inundables y los ámbitos afectados.

Base del futuro Plan de Gestión del Riesgo de Inundación

El informe jurídico vinculado al expediente subraya que esta cartografía será la herramienta sobre la que se diseñarán las medidas del futuro Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de La Palma.

Ese plan deberá establecer actuaciones orientadas a reducir las consecuencias negativas de posibles inundaciones. Entre ellas pueden figurar medidas de prevención urbanística, mejora de infraestructuras, sistemas de alerta, protección de cauces, coordinación institucional y preparación de la población.

El Real Decreto 903/2010 establece que la gestión del riesgo de inundación debe apoyarse en la evaluación preliminar, la elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo, y la aprobación de planes específicos. Esta norma transpone al ordenamiento español la Directiva 2007/60/CE, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.

Trámite previo a su remisión a Europa

Tras la ratificación por parte de la Junta General del Consejo Insular de Aguas de La Palma, el acuerdo definitivo será trasladado a la Dirección General de Aguas de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias.

Este paso es necesario antes de su posterior remisión a la Comisión Europea, dentro de los procedimientos de seguimiento de la Directiva de Inundaciones. La normativa comunitaria establece un marco común para evaluar, cartografiar y planificar la reducción del riesgo de inundaciones en los Estados miembros.

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La actualización de los mapas sitúa a La Palma en una nueva fase de planificación hidrológica y de protección civil, con información técnica renovada para orientar futuras decisiones sobre el territorio.