El futuro Hospital de Dolores de La Palma tendrá 193 camas para personas mayores y dependientes

El Cabildo de La Palma continúa avanzando en el proyecto del futuro Hospital de Nuestra Señora de los Dolores, en Santa Cruz de La Palma, una infraestructura sociosanitaria que contará con 193 camas destinadas a mejorar la atención a personas mayores y dependientes en la Isla.

La actuación requiere una inversión total de 12.527.160,87 euros, de los que 3.285.000 euros corresponden a fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation EU para la anualidad 2026.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, defendió que este proyecto forma parte de las prioridades del grupo de gobierno del Cabildo para ampliar las plazas sociosanitarias disponibles en La Palma y adaptar los recursos existentes a las necesidades actuales de la población.

Según explicó Rodríguez, el futuro Hospital de Dolores permitirá mejorar la cobertura que ofrece la infraestructura actual y disponer de un centro modernizado, con capacidad para responder a la demanda asistencial de personas mayores y en situación de dependencia.

Una infraestructura con 193 camas

El nuevo Hospital de Dolores contará con 193 camas adaptadas al nuevo modelo europeo de cuidados de larga duración. Este enfoque apuesta por una atención más centrada en la persona, con espacios y servicios pensados para mejorar la calidad de vida de quienes necesitan apoyo continuado.

La renovación o construcción de plazas sociosanitarias forma parte de la segunda adenda del acuerdo interadministrativo que permite canalizar una subvención directa para equipamientos de cuidados centrados en las personas.

El Consejo de Gobierno del Cabildo acordó modificar el convenio suscrito con la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, con el objetivo de avanzar en la financiación y desarrollo del proyecto.

Atención a personas mayores y dependientes

Sergio Rodríguez señaló que la nueva infraestructura será clave para reforzar la atención a las personas mayores y dependientes en La Palma. El presidente insular insistió en que el Cabildo trabaja para dotar a la Isla de más recursos sociosanitarios y ofrecer una respuesta adecuada a las familias que necesitan este tipo de servicios.

La atención sociosanitaria combina cuidados personales, apoyo social y asistencia vinculada a la salud. Este tipo de recursos resulta especialmente importante en territorios insulares, donde la disponibilidad de plazas y la cercanía de los servicios son factores determinantes para la población.

El nuevo Hospital de Dolores permitirá ampliar la capacidad asistencial dentro de un modelo que busca atender no solo las necesidades sanitarias, sino también el bienestar diario, la autonomía y la dignidad de las personas usuarias.

Fondos europeos para cuidados de larga duración

Parte de la financiación procede de los fondos Next Generation EU, articulados en España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estos recursos se destinan a proyectos de modernización, transformación de servicios públicos y mejora de infraestructuras en distintos ámbitos.

En el caso del Hospital de Dolores, la aportación europea se vincula a la adaptación de plazas sociosanitarias al nuevo modelo de cuidados de larga duración impulsado desde la Unión Europea. Este marco pone el foco en la calidad, la accesibilidad y la atención personalizada a personas que necesitan apoyo estable por razones de edad, dependencia o discapacidad.

La modificación del convenio entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias permitirá continuar con la tramitación de una infraestructura que se considera estratégica para la red sociosanitaria insular.

Integrado en el Complejo Sociosanitario Virgen de las Nieves

El futuro Hospital de Nuestra Señora de los Dolores formará parte del Complejo Sociosanitario Virgen de las Nieves, en Santa Cruz de La Palma. En este entorno también se ubicarán el Centro de Mayores de La Dehesa y el Centro de Alzheimer y otras demencias.

La concentración de estos recursos en un mismo complejo permitirá ordenar distintos servicios dirigidos a personas mayores, dependientes o con deterioro cognitivo. El objetivo es avanzar hacia una atención más coordinada y adaptada a diferentes perfiles de usuarios.

El Cabildo recuerda que este proyecto se enmarca en una estrategia más amplia para mejorar la red pública de cuidados de La Palma y responder al aumento de necesidades sociosanitarias en la Isla.

Un modelo centrado en la persona

El nuevo enfoque europeo de cuidados de larga duración promueve servicios más personalizados, entornos adaptados y una mayor atención a la autonomía de las personas usuarias. En la práctica, supone avanzar hacia espacios menos institucionalizados y más orientados a la vida cotidiana de quienes residen en ellos.

La futura infraestructura deberá responder a esos criterios, tanto en la organización de las plazas como en el diseño de los servicios. La modernización del Hospital de Dolores se plantea, por tanto, como una actuación social y sanitaria, pero también como una mejora en la calidad del entorno residencial.