El Cabildo de La Palma invierte más de 1,2 millones en mejorar el acceso a Los Morenos y La Salemera

El Cabildo de La Palma ha abierto el plazo de licitación para ejecutar las obras de mejora del acceso al Complejo Ambiental de Los Morenos y al núcleo de La Salemera, en el municipio de Villa de Mazo. La actuación cuenta con un presupuesto superior a 1,2 millones de euros y será financiada con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).

El proyecto contempla el nuevo trazado y encauzamiento de las carreteras LP-217 y LP-2172, dos vías relevantes para la conexión con esta zona del sureste palmero. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 17 de junio a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La intervención busca mejorar la seguridad y la funcionalidad de los accesos, especialmente en puntos afectados por riesgos hidrológicos. El Complejo Ambiental de Los Morenos se encuentra en la carretera LP-2172, en Villa de Mazo, y forma parte de las infraestructuras insulares vinculadas a la gestión de residuos. El Cabildo dispone de un perfil de contratante integrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, que es el medio oficial de publicidad de su actividad contractual.

Una actuación clave para un servicio esencial

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, destacó la importancia de impulsar actuaciones de este tipo en la red viaria insular. Según señaló, la mejora de estas carreteras forma parte de la hoja de ruta del grupo de gobierno para intervenir en vías consideradas estratégicas.

Rodríguez vinculó el proyecto con la necesidad de garantizar el funcionamiento adecuado de servicios esenciales para la Isla, entre ellos el que se presta en el Complejo Ambiental de Los Morenos. Esta instalación resulta clave dentro del sistema insular de tratamiento y gestión de residuos, por lo que sus accesos deben responder a las condiciones de seguridad y operatividad necesarias.

La obra también repercutirá en la conexión con La Salemera, un núcleo costero de Villa de Mazo cuyo acceso se realiza por esta red de carreteras.

Riesgos hidrológicos en la LP-217 y LP-2172

El consejero insular de Infraestructuras, Darwin Rodríguez, explicó que la finalidad del proyecto es definir a nivel constructivo las unidades de obra necesarias para ejecutar varias estructuras, obras de fábrica y un puente.

La intervención se centrará en eliminar o reducir los riesgos hidrológicos existentes en la zona, especialmente en los puntos donde los cauces de barranco cruzan la carretera. Este tipo de actuaciones permite mejorar la evacuación de aguas, disminuir la acumulación de arrastres y reforzar la seguridad de la vía en episodios de lluvia.

El proyecto afectará tanto a la LP-217 como a la LP-2172, carreteras que dan servicio al entorno del Complejo Ambiental y al núcleo de La Salemera.

Detalles de las obras previstas

En la LP-217, el proyecto se divide en dos actuaciones. Una de ellas se desarrollará en una obra de fábrica, donde está prevista la instalación de un pontón, una pequeña estructura de paso que facilita el cruce sobre un cauce o zona de drenaje.

Además, se ejecutará un rastrillo aguas arriba con un arenero en la parte inferior. Esta solución pretende disminuir la velocidad del agua y reducir la acumulación de acarreos, especialmente en situaciones de escorrentía.

En la LP-2172, la actuación también se organiza en dos partes. La primera incluye dos obras de drenaje en las intersecciones de los cauces de los barrancos de La Jurada y La Lava con la carretera. En este punto, la solución prevista consiste en la construcción de un puente de 11 metros de luz libre entre apoyos.

La segunda intervención contempla una nueva traza del acceso actual, con el objetivo de garantizar en todo momento la conexión con el Complejo Ambiental de Los Morenos y mantener su funcionamiento.

Financiación con cargo al Fdcan

La inversión se financiará a través del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), una herramienta destinada a apoyar programas y proyectos impulsados por administraciones públicas canarias y universidades públicas, vinculados al desarrollo económico y la creación de empleo en las Islas.

En este caso, los recursos se destinan a una infraestructura viaria que combina seguridad, accesibilidad y mejora de servicios públicos. La actuación se encuadra en la planificación insular para reforzar carreteras con incidencia directa en equipamientos estratégicos.

Las empresas interesadas en concurrir a la licitación pueden consultar la documentación del contrato en la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde se publican los procedimientos oficiales del Cabildo de La Palma.