El volcán Tajogaite da nuevas pistas para anticipar crisis volcánicas en Canarias

La erupción del volcán Tajogaite, en La Palma, se ha convertido en una referencia científica para entender mejor la evolución de las crisis volcánicas en Canarias. Un estudio publicado en la revista 'Frontiers in Earth Science' reconstruye el comportamiento del sistema magmático de Cumbre Vieja en 2021 y aporta nuevas claves para mejorar la vigilancia en futuros episodios de reactivación.

El trabajo combina datos petrológicos, geoquímicos y geofísicos y concluye que la erupción no respondió a un único ascenso repentino de magma, sino a un proceso desarrollado en varias etapas. La investigación está firmada por especialistas vinculados a la Universidad de Barcelona, el Instituto Geográfico Nacional, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Uppsala y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, entre otras instituciones.

Tres intrusiones antes de la erupción

Una de las principales aportaciones del estudio es la identificación de al menos tres intrusiones magmáticas previas al inicio de la erupción. La primera se habría producido entre 2017 y 2018, la segunda en 2020 y la tercera en las semanas inmediatamente anteriores a septiembre de 2021.

Estas entradas sucesivas de magma habrían reactivado de forma progresiva el sistema volcánico. Según los investigadores, la última intrusión fue decisiva para desencadenar el episodio eruptivo, con un ascenso estimado de entre 10 y 30 días.

Los cristales de olivino como indicador

Para reconstruir esa cronología, el equipo analizó la difusión química en cristales de olivino, un mineral presente en las rocas volcánicas. Esta técnica permite estimar cuándo se produjeron recargas o movimientos del magma en profundidad.

Los cristales funcionan, de forma divulgativa, como un reloj mineral: conservan huellas químicas de los procesos internos del sistema y ayudan a calcular el momento en el que se produjeron determinados cambios.

El estudio señala además que los primeros magmas emitidos eran más evolucionados y contenían cristales con zonación oscilatoria, un rasgo que los autores relacionan con la apertura del conducto eruptivo y un ascenso rápido hacia la superficie.

El volcán Tajogaite, en La Palma, unos días después de apagarse por completo. / Andrés Gutiérrez

Cambios durante el episodio eruptivo

Durante la segunda mitad de la erupción, el sistema habría evolucionado hacia una zona de acumulación magmática parcialmente cristalizada, conocida como crystal mush. Se trata de una mezcla de cristales y fundido magmático que puede permanecer almacenada en la corteza antes de ascender.

Los autores detectaron también un desfase de unos cinco días entre los picos de deformación del terreno y los máximos de altura de la columna eruptiva. Este comportamiento sugiere fases de acumulación, presurización y expulsión posterior del magma.

Después de finales de noviembre de 2021, el estudio observó una reducción de elementos máficos y la ausencia de nuevas señales de difusión en olivino. Los investigadores interpretan esta evolución como una transición hacia magmas más evolucionados y el cese de nuevos aportes profundos.

Una lectura conjunta de las señales volcánicas

La principal conclusión del trabajo es que la vigilancia volcánica debe interpretar de forma conjunta la sismicidad, la deformación del terreno, la emisión de gases y la composición del magma. Analizar cada parámetro por separado puede dificultar la comprensión de lo que ocurre bajo la superficie.

La investigación utilizó información procedente de la composición química de rocas y minerales, la geoquímica de gases, mediciones GNSS, interferometría radar InSAR, actividad sísmica y altura de la columna eruptiva. La combinación de estas fuentes permitió reconstruir con mayor precisión el sistema de alimentación del Tajogaite.

Esta metodología resulta especialmente útil en campos volcánicos monogenéticos como Cumbre Vieja, donde cada erupción puede abrir nuevos centros eruptivos y donde la interpretación temprana de señales es clave para la gestión de emergencias.

Sin cambios inmediatos en la situación actual

El artículo no apunta a una novedad inmediata sobre el estado actual de La Palma. Su valor está en ofrecer herramientas para comprender mejor cómo se prepara y evoluciona una crisis volcánica.

La erupción del Tajogaite demuestra que este tipo de procesos puede gestarse durante años mediante pequeñas intrusiones, cambios en la desgasificación, enjambres sísmicos y deformaciones del terreno.

El trabajo consolida a La Palma como un laboratorio natural para la vulcanología y subraya la importancia de integrar distintas señales científicas para mejorar la anticipación y la toma de decisiones ante futuras crisis volcánicas.