La Palma impulsa la producción local de pimienta palmera para elaborar mojo con materia prima de la Isla

El Cabildo de La Palma refuerza su apoyo a la producción de pimienta palmera con el objetivo de facilitar que el mojo característico de la Isla pueda elaborarse con materia prima cultivada en el propio territorio. La iniciativa se enmarca en la estrategia de respaldo a los productos de kilómetro cero y al sector primario insular.

El área de Agricultura, Ganadería, Pesca, Soberanía Alimentaria y Bienestar Animal, dirigida por Alberto Paz, trabaja para que los profesionales del campo puedan acceder a plantas de pimienta palmera destinadas a nuevas plantaciones. La medida busca reducir costes, mejorar la disponibilidad de semilleros y favorecer una cadena de producción más vinculada a La Palma.

Según los datos trasladados por la institución insular, hasta el momento se han vendido 232.833 plantas de pimienta a productores locales. El Cabildo sostiene que la producción se apoya tanto en el Vivero Insular como en la colaboración con agricultores de la Isla, lo que permite atender la demanda del sector.

Una materia prima clave para el mojo palmero

La pimienta palmera es uno de los ingredientes más asociados a la gastronomía de La Palma. Su uso está estrechamente vinculado a la elaboración del mojo, una de las preparaciones más reconocibles de la cocina canaria y especialmente arraigada en la Isla.

El objetivo del Cabildo es que los productores puedan disponer de plantas cultivadas en La Palma para avanzar hacia un producto final elaborado íntegramente con materia prima local. Esta línea de trabajo conecta con el impulso de la soberanía alimentaria, entendida como una mayor capacidad del territorio para producir, transformar y consumir alimentos propios.

Alberto Paz señala que esta estrategia permite facilitar el acceso a plantas de pimienta palmera, reducir costes a los profesionales y reforzar el valor añadido de un producto ligado a la identidad gastronómica insular.

Producción en el Vivero Insular y apoyo a agricultores

La iniciativa combina dos vías de trabajo. Por un lado, la producción de plantas en el Vivero Insular; por otro, la colaboración con agricultores de La Palma para ampliar la disponibilidad de semilleros.

Esta fórmula, según el Cabildo, ha permitido responder al cien por cien de la demanda de los productores locales. La institución considera que la disponibilidad de plantas en la Isla es un paso necesario para consolidar una producción más estable y evitar una mayor dependencia de materia prima exterior.

El consejero insular defiende que el respaldo a la pimienta palmera forma parte de una política más amplia de apoyo al sector primario. La medida pretende contribuir a que los agricultores dispongan de herramientas para mantener la actividad y generar productos con mayor identificación territorial.

Más de 232.000 plantas vendidas

El dato de las 232.833 plantas vendidas refleja, según el Cabildo, el interés de los productores por este cultivo. La Corporación insular prevé seguir promocionando esta opción en ferias y encuentros vinculados al sector primario y la alimentación en los que participe la institución.

La presencia en estos espacios busca dar a conocer el potencial de la pimienta palmera y reforzar su papel dentro de la cadena agroalimentaria local. También permite acercar la iniciativa a profesionales del campo y a elaboradores interesados en trabajar con materia prima de proximidad.

Una variedad diferenciada

El Cabildo destaca además que un estudio genético de la pimienta palmera, elaborado por el CSIC, constata que esta variedad se diferencia de otras. Según la institución insular, esa singularidad ha permitido su registro por primera vez en el Registro Oficial de Variedades del Ministerio de Agricultura y en la Oficina Española de Variedades Vegetales.

Este reconocimiento supone un elemento importante para la identificación y protección de la variedad. En el ámbito agrario, el registro de variedades contribuye a ordenar la producción, reconocer características diferenciadas y aportar seguridad al sector productor.

El Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC recoge el proyecto Bioquímica Genética Mojo (BIGAMO), centrado en la tipificación genética y caracterización bioquímica de variedades antiguas palmeras, bajo el lema 'Entre pimientas anda el mojo'.