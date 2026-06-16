La Palma activa un dispositivo de más de 460 efectivos para la campaña contra incendios forestales

El Cabildo de La Palma ha activado la nueva campaña contra incendios forestales para reforzar la prevención y la capacidad de respuesta durante los meses de mayor riesgo en la Isla. El operativo está en marcha desde el 1 de junio y reúne a más de 460 efectivos de distintas administraciones y entidades.

La campaña cuenta este año con 52 medios terrestres y cinco helicópteros con base en La Palma. El dispositivo fue presentado por el presidente insular, Sergio Rodríguez, junto al consejero de Seguridad y Emergencias, Darwin Rodríguez, y la consejera de Medio Ambiente, Mónica Gómez.

Personal desplegado en la Isla

El operativo estará formado por personal del Cabildo de La Palma, el Equipo de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (EIRI), las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, los Bomberos Voluntarios de La Palma y la Asociación Medioambiental Sin Suela.

Si la situación lo requiere, estos recursos podrán reforzarse con la Unidad Militar de Emergencias (UME), especialmente en escenarios de mayor complejidad.

Sergio Rodríguez advirtió de que el cambio climático está favoreciendo veranos más calurosos y, con ello, un aumento del riesgo en los montes. Por este motivo, defendió la importancia de combinar la vigilancia, la prevención y la concienciación ciudadana.

Medios terrestres y aéreos

La campaña dispone de 52 vehículos y recursos terrestres, entre ellos nodrizas, autobombas, vehículos de intervención rápida y unidades destinadas al transporte de retenes.

A estos medios se suman cinco helicópteros. Dos pertenecen al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y tendrán base en Puntagorda. Los otros tres son del Gobierno de Canarias y estarán ubicados en Villa de Mazo.

La disponibilidad de medios aéreos resulta especialmente relevante en una isla con una orografía compleja como La Palma, donde una intervención rápida puede ser decisiva para evitar que un conato evolucione a un incendio de mayor alcance.

Cobertura por comarcas y turnos rotativos

El Cabildo mantiene el refuerzo implantado el año pasado, con personal distribuido por las diferentes comarcas de la Isla. La organización contempla turnos rotativos de mañana, tarde y noche, tanto con efectivos propios como con medios externos.

Esta planificación busca garantizar presencia sobre el terreno durante toda la jornada y mejorar la capacidad de reacción ante avisos o situaciones de riesgo meteorológico.

El presidente insular destacó el trabajo del personal que participa en la campaña y puso en valor el papel del Cecopin, el Centro de Coordinación Operativa Insular, en la recepción de avisos, la prevención y la coordinación de los recursos cuando se detectan conatos.

Prevención y colaboración ciudadana

El Cabildo recuerda que la protección del monte no depende únicamente de los medios de extinción. La colaboración ciudadana es clave para reducir riesgos en zonas forestales, agrícolas y de contacto entre viviendas y vegetación.

Durante la temporada de mayor peligro, se recomienda extremar las precauciones, evitar cualquier uso imprudente del fuego en el entorno natural, no abandonar residuos y mantener limpias las áreas próximas a viviendas o edificaciones situadas cerca de masas vegetales.

Coordinación para proteger el medio natural

La campaña contra incendios forestales de La Palma se apoya en la cooperación entre instituciones insulares, autonómicas y estatales, además de entidades especializadas que intervienen cuando son requeridas.

Sergio Rodríguez agradeció la implicación de todos los equipos que participan en el dispositivo y subrayó la importancia de mantener una respuesta coordinada para proteger el medio natural de la Isla.

Con esta planificación, La Palma afronta la temporada de mayor riesgo con presencia en todo el territorio insular, recursos terrestres y aéreos preparados y un sistema de vigilancia orientado a actuar con rapidez ante cualquier emergencia forestal.