El Gran Wyoming cambia el plató por el cielo de La Palma

El Gran Telescopio Canarias, conocido como Grantecan, recibió recientemente una visita especial durante una de sus noches de observación. El presentador de televisión El Gran Wyoming, rostro principal del programa El Intermedio de La Sexta, conoció de primera mano el trabajo que se desarrolla en esta instalación científica situada en las cumbres de Garafía, en La Palma.

La visita tuvo lugar en el Observatorio del Roque de los Muchachos, uno de los enclaves astronómicos más importantes del mundo por la calidad de sus cielos y por la concentración de instalaciones científicas internacionales. Wyoming acudió acompañado por la colaboradora canaria Inés Rodríguez, según informó el propio Grantecan a través de sus redes sociales.

Una visita entre observaciones

Desde el Gran Telescopio Canarias explicaron que la visita se produjo "entre exposición y exposición", en lo que definieron como un auténtico "intermedio de la noche astronómica", en referencia al programa que presenta Wyoming en televisión.

Durante su paso por las instalaciones, el comunicador pudo acercarse al trabajo que realiza cada noche el equipo del GTC, dedicado a la observación de algunos de los objetos más lejanos y fascinantes del universo.

El Grantecan destacó que la visita sirvió para mostrar cómo se trabaja desde este telescopio, una infraestructura científica de referencia internacional que permite estudiar galaxias, estrellas, planetas, agujeros negros y otros fenómenos astronómicos.

El valor científico del cielo palmero

El Gran Telescopio Canarias es una de las instalaciones más destacadas del Observatorio del Roque de los Muchachos. Su ubicación en La Palma no es casual: la Isla cuenta con unas condiciones excepcionales para la observación astronómica, gracias a la altitud, la estabilidad atmosférica y la protección del cielo frente a la contaminación lumínica.

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El propio Grantecan resumió la visita con una frase que conecta divulgación y astronomía: "A veces, el mejor espectáculo también está sobre nuestras cabezas".