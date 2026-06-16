El Cabildo de La Palma destina más de 913.000 euros a mejorar el riego de Las Machuqueras

El Cabildo de La Palma avanza en el proyecto de mejora de la red de riego de Las Machuqueras, situada en la vertiente sur de Fuencaliente, con una inversión de 913.121,61 euros. La actuación permitirá dotar de recursos hídricos a los viñedos de esta zona y reforzar una infraestructura clave para el sector agrario del municipio.

La institución insular y la comunidad de regantes Bajante Las Machuqueras han acordado la cesión de los terrenos necesarios para ejecutar los trabajos. Este paso permite continuar con la tramitación del proyecto, orientado a una gestión más eficiente del agua en una de las áreas vitivinícolas destacadas de La Palma.

Una actuación para el viñedo de Fuencaliente

El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, destaca que la obra permitirá generar un ahorro notable en el consumo de agua, un recurso especialmente valioso para la Isla. También subraya la importancia de actuar en Fuencaliente, municipio considerado un referente insular en el ámbito vitivinícola.

Rodríguez señala que la cesión de los terrenos facilita la puesta a punto del proyecto y permitirá modernizar las infraestructuras que utilizan los agricultores de la zona.

El alcalde de Fuencaliente, Gregorio Alonso, afirma que la intervención mejorará las condiciones de trabajo de los profesionales del municipio y contribuirá a optimizar el cultivo de los viñedos.

Trabajos previstos en Las Machuqueras

El proyecto contempla diferentes actuaciones para garantizar la fiabilidad de la infraestructura. Entre ellas figuran labores de desbroce, vallado perimetral, movimiento de tierras, impermeabilización, carpintería y cimentación.

Estas tareas permitirán adecuar el sistema de riego y mejorar su funcionamiento, con el objetivo de responder a las necesidades de los cultivos de la zona.

Agua y agricultura en el sur palmero

La disponibilidad de agua resulta determinante para la actividad agrícola en un territorio insular como La Palma. En el caso de Las Machuqueras, la mejora de la red de riego tiene especial relevancia por su relación con el viñedo y con la economía rural de Fuencaliente.

El municipio forma parte de una de las zonas vitivinícolas más reconocidas de la Isla. Sus suelos volcánicos, el clima del sur palmero y la tradición agrícola han contribuido a consolidar un paisaje vinculado al cultivo de la vid.

Apoyo al sector primario

Con esta actuación, el Cabildo busca reforzar las infraestructuras agrarias y facilitar el trabajo de quienes mantienen la actividad agrícola en Fuencaliente. La obra permitirá avanzar en una gestión más racional del agua y ofrecer mejores condiciones para la producción vitivinícola.

El proyecto de Las Machuqueras se enmarca en las medidas de apoyo al sector primario palmero y en la necesidad de adaptar las redes de riego a las demandas actuales del campo.