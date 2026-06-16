El Cabildo de La Palma autoriza el regreso a cuatro viviendas en Puerto Naos y La Bombilla

El Cabildo de La Palma ha autorizado el acceso a cuatro nuevas viviendas en Puerto Naos y La Bombilla, en el Valle de Aridane, dentro del proceso de recuperación posterior a la erupción del volcán Tajogaite. La decisión fue adoptada en el último Comité Asesor del Peinpal, tras analizar la evolución de los niveles de dióxido de carbono registrados en estos núcleos costeros.

La medida permite el regreso a dos residencias en la zona negra de Puerto Naos y a otras dos viviendas en la zona fucsia de La Bombilla. También se ha autorizado la puesta en funcionamiento de un ascensor en Puerto Naos.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, señaló que la recuperación del Valle de Aridane continúa avanzando con la participación del Gobierno de España, los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, representantes políticos y personal técnico de la Corporación insular.

Nuevos accesos autorizados

En Puerto Naos, el Comité Asesor del Peinpal ha dado el visto bueno al retorno a una vivienda situada en el Paseo Marítimo, en el edificio Playa, y a otra ubicada en la calle Maximiliano D. Montesinos número 1.

Además, se ha permitido la apertura del ascensor del edificio Los Arcos, situado en la calle Mauricio D. Camacho número 27.

En La Bombilla, la autorización afecta a las viviendas de la zona fucsia números 31 y 16, donde los registros han mejorado tras las actuaciones realizadas.

Control de gases en Puerto Naos y La Bombilla

Puerto Naos y La Bombilla permanecen bajo vigilancia por la presencia de CO2 asociada al proceso poseruptivo. El seguimiento se realiza mediante el Proyecto Alerta CO2, que cuenta con una red de medidores instalada en espacios interiores y exteriores.

Estos dispositivos permiten registrar los valores en tiempo real y facilitan la toma de decisiones en caso de que se detecten concentraciones superiores a las consideradas seguras.

Sergio Rodríguez destacó la labor diaria del personal técnico encargado de este control y defendió que este seguimiento permite avanzar en la recuperación de los inmuebles sin rebajar las garantías de seguridad.

Actividad al aire libre

El presidente insular recordó que tanto Puerto Naos como La Bombilla son núcleos seguros para el desarrollo de actividades al aire libre. Por ese motivo, el Cabildo ha impulsado en los últimos años distintas acciones para dinamizar estas localizaciones costeras.

La recuperación residencial, sin embargo, continúa ligada a la evolución de los registros en viviendas, garajes y otros espacios cerrados, donde el comportamiento del CO2 exige un análisis específico antes de autorizar nuevos accesos.

Un proceso gradual tras la erupción

La erupción del Tajogaite, iniciada en septiembre de 2021, transformó de manera profunda el Valle de Aridane y obligó a mantener restricciones en distintos puntos de La Palma. Aunque la actividad eruptiva finalizó meses después, la acumulación de gases en determinadas zonas ha condicionado la vuelta a la normalidad en Puerto Naos y La Bombilla.

Las decisiones sobre nuevos retornos se adoptan en el marco del Plan Insular de Emergencias de La Palma (Peinpal), que coordina la gestión de los accesos en las áreas afectadas.