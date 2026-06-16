El Cabildo de La Palma abre ayudas para proyectos de dinamización turística en la Isla

El Cabildo de La Palma ha abierto una nueva convocatoria de ayudas destinada a impulsar proyectos de dinamización de la actividad turística insular. La línea de subvención está dirigida a empresas privadas, profesionales autónomos y personas empresarias de la Isla que promuevan actuaciones vinculadas a la promoción turística de los recursos naturales, culturales y patrimoniales de La Palma.

La convocatoria cuenta con un presupuesto de 30.000 euros y las solicitudes podrán presentarse hasta el 29 de junio de 2026. Las personas y entidades interesadas deberán consultar las bases y tramitar la documentación a través de la Sede Electrónica del Cabildo de La Palma.

El objetivo de estas ayudas es respaldar iniciativas que contribuyan a reforzar la oferta turística de la Isla mediante la organización de eventos, actividades y experiencias temáticas con capacidad para atraer visitantes procedentes de otras islas, de la Península o de otros países.

Apoyo a empresas, autónomos y empresarios de La Palma

La convocatoria está orientada al tejido económico local vinculado directa o indirectamente al turismo. Podrán acogerse a esta línea de apoyo empresas privadas, trabajadores autónomos y empresarios individuales que desarrollen proyectos de dinamización turística en la Isla.

La consejera insular de Turismo, Raquel Rebollo, destaca la importancia de respaldar al sector turístico como una actividad estratégica para La Palma. La responsable insular incide en que estas ayudas buscan facilitar la puesta en marcha de propuestas capaces de promocionar los atractivos naturales, culturales y de otro tipo que forman parte de la identidad turística de la Isla.

La subvención se plantea como una herramienta para estimular la creación de iniciativas con valor añadido, especialmente aquellas que por su originalidad, dimensión o capacidad de convocatoria puedan contribuir a ampliar la presencia de La Palma en distintos mercados.

Eventos y experiencias para atraer visitantes

Entre los proyectos que pueden encajar en esta línea de ayudas figuran actividades vinculadas a la naturaleza, la cultura, el patrimonio, la gastronomía, el turismo activo o las experiencias temáticas que ayuden a diversificar la oferta turística insular.

La convocatoria pone el foco en actuaciones que no solo estén pensadas para residentes, sino que tengan capacidad para generar interés fuera de La Palma. El Cabildo busca apoyar propuestas que puedan atraer visitantes de otras islas, comunidades autónomas o países, favoreciendo así la actividad económica asociada al turismo.

Este tipo de iniciativas puede beneficiar a distintos ámbitos, desde alojamientos y restauración hasta empresas de actividades, comercios, guías turísticos, productores locales o entidades vinculadas a la cultura y el ocio.

El turismo, un sector clave en la recuperación de La Palma

El Cabildo enmarca esta convocatoria en su estrategia de apoyo al turismo como un eje económico y social para La Palma. La institución insular considera que el sector tiene un papel relevante en el proceso de recuperación que afronta la Isla tras la erupción del volcán de Tajogaite.

La crisis volcánica tuvo un fuerte impacto territorial, económico y social, especialmente en el Valle de Aridane y en otros ámbitos relacionados con la actividad productiva y turística. En este contexto, las administraciones han tratado de reforzar medidas que contribuyan a recuperar actividad, mejorar la promoción exterior y generar nuevas oportunidades.

La Palma cuenta con recursos naturales y paisajísticos que la diferencian dentro de Canarias, entre ellos una amplia red de senderos, espacios protegidos, zonas rurales, patrimonio cultural y una oferta asociada al turismo de naturaleza. La convocatoria pretende apoyar proyectos que aprovechen estos valores desde una perspectiva de dinamización económica.

Plazo hasta el 29 de junio

Las personas interesadas en concurrir a esta línea de ayudas tendrán de plazo hasta el 29 de junio de 2026. Las bases de la convocatoria, los requisitos y la documentación necesaria están disponibles en la Sede Electrónica del Cabildo de La Palma, donde deberá realizarse la tramitación correspondiente.