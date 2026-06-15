Los Llanos se convierte en un plató de cine con Cortonaos

Bajo el lema A veces las grandes historias empiezan por casualidad, Cortonaos Film Festival La Palma celebrará su segunda edición del 3 al 9 de agosto. Un evento que invita a reflexionar, compartir experiencias y construir nuevas narrativas a través de la diversidad de géneros cinematográficos, convirtiendo el audiovisual en una herramienta de creatividad, conciencia y transformación social.

Cortonaos FF La Palma abre la convocatoria de su segunda edición con la publicación de las bases reguladoras de las diferentes categorías que conformarán la programación de esta nueva edición. Entre ellas destaca nuevamente la Sección Cortonaos, una sección especialmente vinculada a Puerto Naos, en la que participarán cortometrajes grabados mayoritariamente en la localidad y que busca poner en valor tanto el entorno como el talento creativo local.

Puerto Naos volverá a convertirse este verano en un punto de encuentro para el cine y la creatividad audiovisual con la celebración de la segunda edición de Cortonaos Film Festival La Palma, que tendrá lugar del 3 al 9 de agosto en esta localidad costera del municipio de Los Llanos de Aridane.

Las bases pueden consultarse y descargarse a través de las redes sociales oficiales del festival, así como en la página web de Cortonaos Film Festival La Palma y en la web del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.

Esta segunda edición llega cargada de novedades y mantiene uno de los pilares fundamentales que dieron origen a este proyecto: la apuesta por las buenas prácticas medioambientales. En este sentido, las bases reguladoras hacen especial hincapié en la integración de la temática ambiental dentro de las ficciones audiovisuales presentadas a concurso.

Explorar diversas temáticas

La organización anima a los participantes a explorar esta temática desde una amplia diversidad de géneros cinematográficos y formatos narrativos, integrándola de forma creativa en sus historias. Así, podrán concurrir obras de ficción, documental, ciencia ficción, terror, thriller, animación o cualquier otro género audiovisual que incorpore mensajes relacionados con la sostenibilidad, la protección del entorno o la relación entre las personas y el medio.

Javier Llamas, alcalde del municipio afirma que, «este equipo de Gobierno ha tenido siempre una premisa clara: devolver la vida a Puerto Naos. Y para eso el séptimo arte también es fundamental, porque tenemos una costa de cine, un paisaje que emociona y un pueblo que merece volver a ser punto de encuentro, cultura y futuro».

El nacionalista considera que este año, el objetivo es que Cortonaos es que crezca y siga convirtiendo a Puerto Naos en un escenario abierto a la cultura, al audiovisual y a la vida. En este sentido, todo va a girar en torno a la idea de «recuperar Puerto Naos también es llenarlo de gente, de actividad, de emoción y de iniciativas que nos recuerdan todo lo que este lugar significa para Los Llanos de Aridane».

Además, esta iniciativa trata de exaltar la extraordinaria riqueza paisajística del litoral del municipio, invitando a creadores y participantes a reflejar en sus obras la singularidad de Puerto Naos y su entorno natural. Su apuesta por la concienciación medioambiental, promoviendo el respeto por los mares, océanos y las especies que albergan se añade como un importante componente educativo y de sensibilización.

Noticias relacionadas

Por su parte, Beatriz Gómez, ideóloga y organizadora de Cortonaos Film Festival La Palma, destaca la importancia de dar continuidad a un proyecto que nació con vocación de permanencia y de impulso al sector audiovisual insular: «Para mí es un inmenso honor seguir remando en esta línea del audiovisual en Canarias, especialmente en mi isla y en mi municipio, Los Llanos de Aridane. La primera edición nos dejó una enorme satisfacción», concluyó.