Festivalito La Palma abre las inscripciones para La Palma Rueda 2026 e invita a empresas a apadrinar cortos

Festivalito La Palma ha abierto oficialmente el plazo de inscripción para La Palma Rueda 2026, el concurso de rodajes que constituye una de las secciones más reconocibles del certamen. Las personas interesadas podrán formalizar su participación hasta el próximo 27 de agosto a través de la web oficial del festival.

La iniciativa está dirigida a cineastas, actrices, actores, técnicos y creadores de cualquier disciplina y procedencia que quieran asumir el reto de idear, localizar, rodar y editar un cortometraje durante la semana del festival, con La Palma como escenario principal.

La XXI edición del Festivalito se celebrará del 11 al 19 de septiembre y volverá a transformar los catorce municipios palmeros en un gran plató de cine. El certamen mantiene así su espíritu participativo, con el que se ha consolidado como una cita de referencia para el sector audiovisual canario.

Un concurso pionero en el cine de guerrilla

La Palma Rueda es considerada la sección más emblemática del Festivalito. En el año 2002, el certamen introdujo por primera vez en la historia de los festivales de cine un concurso de rodajes como parte de su programación.

Más de dos décadas después, la propuesta mantiene la misma filosofía: rodar con pocos medios, mucha creatividad y una fuerte conexión con el territorio. La organización define el concurso como una experiencia de cine vivo, donde conviven profesionales con trayectoria, nuevos talentos y personas que descubren durante esos días su vocación audiovisual.

Cada año, La Palma Rueda reúne a más de 200 participantes y puede llegar a generar hasta 100 cortometrajes, obras que reflejan distintas miradas sobre la isla y sobre el mundo que rodea a sus creadores.

Dos categorías: Andrómeda y Lyra

El certamen mantiene dos modalidades de participación, adaptadas a la experiencia de cada participante.

Andrómeda, para realizadores con trayectoria

La categoría Andrómeda está dirigida a realizadores con experiencia previa en el circuito de festivales nacionales e internacionales. Esta modalidad permite competir a cineastas que ya cuentan con una trayectoria consolidada.

Lyra, para nuevos talentos y entusiastas

La categoría Lyra está pensada para estudiantes, personas con menos experiencia o participantes que se acercan al cine desde la curiosidad y el entusiasmo. Esta modalidad conserva el carácter abierto e inclusivo del Festivalito, al permitir que cualquier persona pueda experimentar el proceso de creación audiovisual.

Cómo inscribirse en La Palma Rueda

El proceso de inscripción comienza con la cumplimentación del formulario disponible en la web oficial, www.festivalito.com. Una vez enviado el formulario y la documentación complementaria requerida por la organización, los participantes recibirán la acreditación oficial del certamen.

La inscripción da acceso a una experiencia que va más allá del rodaje. Las personas acreditadas podrán asistir a las proyecciones, participar en las ceremonias de apertura y clausura y formar parte del tradicional almuerzo de confraternización.

‘Apadrina un corto’, la nueva iniciativa de 2026

Una de las principales novedades de esta edición será Apadrina un corto, un programa de mecenazgo de proximidad con el que el festival busca implicar de forma directa al tejido social, empresarial e institucional de La Palma.

A través de esta iniciativa, empresas, entidades e instituciones podrán apoyar la producción de uno de los cortometrajes que se crearán durante el certamen. El objetivo es reforzar el vínculo entre la creación audiovisual y el entorno socioeconómico de la isla.

Las entidades que participen como padrinos contribuirán al impulso del talento emergente y tendrán visibilidad vinculada al cortometraje apoyado. Según la organización, esta colaboración incluirá presencia en los créditos de la obra, menciones en las comunicaciones del festival y participación en los espacios de encuentro del certamen.

Cine sostenible en una isla Reserva de la Biosfera

La Palma Rueda mantiene también su compromiso con el cine sostenible. La organización recuerda que los equipos participantes deberán guiarse por el decálogo de buenas prácticas para rodajes responsables, con especial atención al cuidado del entorno, la optimización de recursos y la reducción del impacto ambiental.

Este enfoque adquiere especial relevancia en una isla reconocida como Reserva de la Biosfera, donde la actividad audiovisual debe convivir con la protección del paisaje, la biodiversidad y los espacios naturales.

El palmarés del Festivalito continuará premiando aquellas obras que destaquen por sus valores ecológicos y sociales.

Los cortos viajarán con el Tour Festivalito

Una vez finalizada la edición y conocidos los trabajos ganadores, los cortometrajes iniciarán su recorrido a través del Tour Festivalito. Esta programación permitirá que las obras se proyecten en distintos municipios de La Palma y posteriormente den el salto a otras islas.

La organización prevé que los cortos lleguen a Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, antes de continuar su habitual recorrido por pantallas y festivales de ámbito nacional e internacional.

Un punto de encuentro para el audiovisual canario

Además de ser un concurso, La Palma Rueda se ha consolidado como uno de los principales espacios de convivencia de la comunidad audiovisual de Canarias. El festival defiende un modelo basado en la libertad creativa, el intercambio de experiencias y la creación colectiva.

Durante una semana, la isla reúne a profesionales, estudiantes, intérpretes, técnicos y aficionados en torno a una producción audiovisual diversa, realizada en comunidad y con total libertad.

Apoyos institucionales y privados

La edición 2026 de Festivalito La Palma cuenta con el respaldo del Cabildo de La Palma, a través de las áreas de Cultura y Turismo, así como del Gobierno de Canarias, mediante Promotur Islas Canarias, la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, el ICDC y Canary Islands.

También colaboran los ayuntamientos de El Paso y Santa Cruz de La Palma, Sodepal, La Palma Film Commission, Reserva Mundial de la Biosfera y Proexca.

A estos apoyos públicos se suma la participación de patrocinadores privados y comercios locales. El festival está organizado y producido por la productora canaria Chukumi Studio.