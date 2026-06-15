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Las balsas de La Palma afrontan el inicio del verano al 80% de su capacidad

Panorámica de la balsa de La Laguna de Barlovento, archivo.

Panorámica de la balsa de La Laguna de Barlovento, archivo. / E.D.

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Efe

Santa Cruz de Tenerife

Las doce balsas públicas de La Palma encaran el periodo estival con unas reservas de agua que alcanzan el 80% de su capacidad total, acumulando 3.880.079 metros cúbicos, lo que equivale a más de ocho millones de pipas, según los datos dados a conocer por el Consejo Insular de Aguas de La Palma (CIALP).

Estas cifras suponen uno de los mejores escenarios de los últimos años y reflejan el efecto de las abundantes lluvias registradas durante el pasado invierno, que permitieron una recuperación significativa de las reservas hídricas de la isla.

A comienzos de abril, los embalses ya habían alcanzado el 77% de su capacidad, tras haber iniciado el año en torno al 49%.

Las dos principales infraestructuras de regulación de la isla continúan siendo la Laguna de Barlovento y la balsa de Vicario, en Tijarafe.

La Laguna de Barlovento mantiene su función como gran depósito regulador del sistema hidráulico insular, actuando como elemento corrector ante posibles incidencias de demanda en los canales LP-I y LP-2.

Para optimizar la gestión de estos recursos, el Consejo Insular de Aguas ha comunicado que está instalando un contador volumétrico en el punto de entrega de la Comunidad de Los Sauces, con el objetivo de mejorar el control de los caudales intercambiados.

Por su parte, la balsa de Vicario se encarga del abastecimiento del Valle de Aridane y de la zona de La Punta de Tijarafe, aportando agua de calidad para su mezcla con los caudales procedentes de los pozos costeros afectados por el incremento de conductividad asociado a los efectos del volcán Tajogaite.

Además del estado de las reservas, la Junta General del CIALP dio luz verde al convenio de cooperación entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane para impulsar el futuro sistema de saneamiento de Puerto Naos y El Remo, que tendrá como pieza central la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de El Remo.

En materia de infraestructuras, el consejero informó de que el pozo de San Juan ya aporta caudales al canal LP-I a razón de unas 200 pipas por hora, mientras que las obras de telemetría del canal concluirán a finales de junio.

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Además, continúan los trabajos del depósito de cabecera de Aduares y del entubado hacia Fuencaliente, además de las actuaciones previstas para la mejora de las balsas de Cuatro Caminos y Dos Pinos y la reparación de La Caldereta.

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