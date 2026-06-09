El Cabildo recupera la Central del Salto del Mulato para impulsar la soberanía energética de La Palma

El Cabildo de La Palma ha recuperado la titularidad de la Central Hidroeléctrica del Salto del Mulato, situada en el municipio de San Andrés y Sauces, y estudia ahora distintas fórmulas para volver a poner en valor esta infraestructura dentro de la estrategia insular de soberanía energética posvolcánica.

La recuperación de la central abre una nueva etapa para el aprovechamiento de los Nacientes de Marcos y Cordero, uno de los recursos hidráulicos más emblemáticos de La Palma. El objetivo del grupo de gobierno insular es analizar la viabilidad de reactivar la generación hidroeléctrica como fuente de energía renovable gestionable, capaz de aportar estabilidad al sistema eléctrico de la isla.

El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, ha subrayado la importancia de esta instalación para avanzar en un modelo energético más autónomo y diversificado. Según explicó, desde el inicio del mandato el gobierno insular ha apostado por la transición energética y por la búsqueda de alternativas que reduzcan la dependencia exterior, como la geotermia o la energía hidroeléctrica.

Estudio de viabilidad para reactivar la producción

El gobierno insular trabaja ya en un estudio de viabilidad para determinar las posibilidades reales de reactivar la generación hidroeléctrica en el Salto del Mulato. Este análisis deberá valorar aspectos técnicos, ambientales, económicos y de gestión antes de definir el futuro uso de la infraestructura.

La intención del Cabildo es que la central pueda aportar energía renovable de forma gestionable. A diferencia de otras fuentes renovables dependientes de factores variables, como el sol o el viento, la generación hidroeléctrica puede ofrecer mayor capacidad de planificación si las condiciones técnicas y de caudal lo permiten.

Esa característica resulta especialmente relevante en sistemas eléctricos insulares, donde la estabilidad y la seguridad del suministro son factores clave.

La opción de una comunidad energética

Entre las fórmulas que se están valorando figura la posibilidad de gestionar la infraestructura a través de una comunidad energética. Esta vía encajaría con el proyecto Energía Bonita, impulsado por el Cabildo de La Palma para compartir beneficios entre distintos agentes del territorio.

En este caso, la propuesta podría implicar a la Comunidad de Regantes de San Andrés y Sauces, al Ayuntamiento de San Andrés y Sauces y a la ciudadanía. La idea es vincular el aprovechamiento de la central con el desarrollo del municipio y con la participación de la población en el proceso de transición energética.

Una central histórica en Canarias

La recuperación de la titularidad pública ha sido impulsada a través del Consejo Insular de Aguas de La Palma (CIALP), tras finalizar la concesión otorgada en 1913 sobre las aguas de los Nacientes de Marcos y Cordero.

Décadas después de aquella concesión, el aprovechamiento fue desarrollado por la sociedad Riegos y Fuerzas de La Palma, S.A. (RIFU), creada en 1947 e impulsada por el propio Cabildo Insular como accionista mayoritario.

La central entró en funcionamiento en 1955 y está considerada la primera y única hidroeléctrica de Canarias. Tras varios cambios en la titularidad de la concesión, la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas aprobó la reversión no solo de los bienes situados en dominio público hidráulico, sino de la totalidad de la unidad orgánica de explotación.

Con este paso, el Cabildo recupera capacidad de decisión sobre una infraestructura con valor histórico y potencial energético, que ahora podrá estudiarse dentro de la planificación insular de renovables.