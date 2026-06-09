El Cabildo de La Palma "tiñe de oro" el legado de la Real Sociedad Económica de Amigos del País
La Corporación insular reconoce los 250 años de historia de una de las instituciones civiles más antiguas de la isla y propondrá también su candidatura a la Medalla de Oro de Canarias
El Cabildo de La Palma ha iniciado los trámites para conceder la Medalla de la Isla a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santa Cruz de La Palma, coincidiendo con el 250 aniversario de esta entidad histórica.
El Pleno de la Corporación insular aprobó de manera institucional una moción para reconocer la labor desarrollada por la institución en favor de la divulgación, el bienestar, la educación, la cultura y el desarrollo de La Palma.
La medida busca poner en valor la trayectoria de una de las instituciones civiles más antiguas y significativas de la historia contemporánea palmera y canaria. La Real Sociedad Económica cumple en agosto dos siglos y medio de existencia, un aniversario que el Cabildo considera idóneo para reconocer públicamente su aportación al progreso de la isla.
Una institución vinculada al pensamiento ilustrado
La Real Sociedad Económica de Amigos del País de La Palma forma parte de la tradición de entidades surgidas al calor del reformismo ilustrado. En sus primeros años, estas instituciones estuvieron vinculadas al impulso de la agricultura, las manufacturas, la educación y la mejora de las condiciones sociales y económicas.
En el caso palmero, su trayectoria refleja también la evolución de la sociedad española entre los siglos XVIII y XIX. La entidad nació como expresión de un tiempo marcado por la confianza en el conocimiento, la formación y la modernización como motores de transformación social.
Tras una etapa de decadencia, la Real Sociedad Económica resurgió como órgano consultivo y como espacio de impulso cívico, orientado a cuestiones como las infraestructuras, la enseñanza y la modernización económica de La Palma.
Un legado de debate público y compromiso cívico
El Cabildo destaca que el valor de esta institución no reside únicamente en su antigüedad, sino en el papel que ha desempeñado en la construcción de una cultura pública basada en el debate, la mejora colectiva y el compromiso con el interés general.
La moción aprobada por el Pleno subraya que este reconocimiento no pretende solo homenajear una fecha conmemorativa, sino destacar el compromiso de la entidad con La Palma, con su educación, con su economía, con su cultura y con la participación ciudadana.
La Corporación insular considera que debe liderar este homenaje por el significado que la entidad ha tenido en la historia de la isla. El reconocimiento se extiende también, de forma simbólica, a las generaciones de palmeros y palmeras que han entendido el progreso como una tarea colectiva basada en la formación, la participación y el trabajo desinteresado.
Candidatura a la Medalla de Oro de Canarias
Además del reconocimiento insular, el Cabildo de La Palma acordó presentar la candidatura de esta entidad para que sea tenida en cuenta en 2027 por el Gobierno de Canarias para la concesión de la Medalla de Oro de Canarias.
La propuesta se plantea de forma conjunta con la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria y la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santa Cruz de Tenerife, con el objetivo de reconocer el papel histórico de estas instituciones en el Archipiélago.
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