El Cabildo de La Palma busca nuevas salidas económicas para los residuos agrarios

El Cabildo de La Palma trabaja con representantes del subsector agrícola y ganadero en nuevas fórmulas para mejorar la gestión de los residuos agrarios y obtener mayor rendimiento económico de los restos que genera la actividad del campo en la isla.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, y el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Alberto Paz, mantuvieron una reunión de trabajo con colectivos y representantes del sector primario para analizar soluciones sostenibles frente a los descartes, restos de poda y excedentes vegetales que se producen en las distintas comarcas palmeras.

El encuentro tuvo como eje central la búsqueda de respuestas estructurales a una problemática que afecta tanto a la logística de las explotaciones como a la sanidad vegetal y al aprovechamiento de recursos. La intención del grupo de gobierno insular es avanzar hacia un modelo que convierta esos residuos en una oportunidad vinculada a la economía circular.

De residuo a recurso económico

Durante la reunión, los responsables insulares analizaron la situación actual de los restos vegetales generados por la actividad agrícola y ganadera. Tradicionalmente, estos materiales han supuesto un problema para muchos productores, que deben asumir su almacenamiento, retirada o eliminación.

Sergio Rodríguez trasladó al sector el compromiso del Cabildo de trabajar para que esos restos dejen de considerarse únicamente un residuo y puedan convertirse en una vía de diversificación económica. Según defendió, una gestión adecuada podría aliviar la carga que soportan los productores locales y abrir nuevas oportunidades de empleo verde.

Interés privado en plantas de tratamiento

Uno de los asuntos abordados en el encuentro fue la existencia de iniciativas privadas interesadas en implantarse en La Palma para trabajar junto al sector agrícola y ganadero.

Estos proyectos plantean la creación de plantas específicas de tratamiento capaces de valorizar residuos agrícolas e insulares. La finalidad sería procesar estos restos para obtener subproductos de alto valor añadido, que podrían utilizarse en la propia isla o exportarse fuera de La Palma.

El Cabildo estudia estas opciones con la intención de que cualquier modelo que se ponga en marcha tenga utilidad real para los productores y contribuya a mejorar la gestión de los excedentes agrarios.

Sanidad vegetal y prevención de plagas

El consejero Alberto Paz puso el acento en la dimensión técnica y sanitaria de esta cuestión. Según explicó, una correcta gestión de los restos orgánicos es fundamental para evitar el abandono de residuos en los márgenes de las fincas.

Esa práctica puede generar problemas de salubridad y favorecer la aparición de la conocida como “pica” o la proliferación de plagas que pueden afectar a cultivos cercanos. Para el Cabildo, facilitar vías ágiles, limpias y rentables para que el agricultor entregue sus residuos actúa como una barrera de bioseguridad para proteger producciones tradicionales como el plátano, el aguacate o la viña.

Trabajo para revalorizar la pica

Durante la reunión, Sergio Rodríguez informó también a los representantes del sector del trabajo que el Cabildo viene desarrollando durante este mandato para revalorizar el producto destinado a la pica.

La institución insular sostiene que esta línea de actuación busca mejorar los rendimientos para los trabajadores y trabajadoras del campo palmero mediante fórmulas que permitan aprovechar mejor los recursos generados por la propia actividad agrícola.

Mesas de diálogo con el sector agrario

El encuentro concluyó con el compromiso del Cabildo de La Palma de seguir manteniendo mesas de diálogo periódicas con las asociaciones agrarias.

La finalidad será perfilar los aspectos técnicos de la implantación de nuevas tecnologías y garantizar que cualquier solución se diseñe de acuerdo con las necesidades reales de los productores de la isla.

El proceso se encuentra todavía en fase de análisis, pero la institución insular considera que puede abrir una vía para modernizar la gestión del campo palmero, reducir residuos, mejorar la sanidad vegetal y avanzar hacia un modelo de economía circular en el sector primario.