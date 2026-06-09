El Cabildo de La Palma apoya el proyecto Villa Michis de Biampa para reforzar el bienestar animal

El Cabildo de La Palma ha establecido una vía de colaboración con la asociación protectora de animales Biampa para apoyar de forma directa el mantenimiento y la gestión de Villa Michis, un proyecto centrado en la protección, cuidado y recuperación de gatos en situación de abandono o vulnerabilidad en la isla.

La iniciativa busca reforzar los recursos de la entidad, visibilizar la labor del voluntariado y promover entre la ciudadanía una mayor conciencia sobre la tenencia responsable de animales, la importancia de la esterilización y la necesidad de fomentar la adopción frente a la compra de mascotas.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, visitó las instalaciones acompañado por el consejero insular de Bienestar Animal, Alberto Paz, para conocer de cerca el trabajo que desarrolla la protectora y trasladar el respaldo de la institución insular.

Un refugio para gatos abandonados o vulnerables

Villa Michis se ha convertido en un espacio de referencia para la atención de la población felina en La Palma. Según destaca el Cabildo, no funciona únicamente como un albergue temporal, sino también como un entorno de recuperación y socialización de los animales.

El objetivo es que los gatos atendidos puedan mejorar su estado físico, recibir cuidados veterinarios y adaptarse progresivamente a la convivencia, de manera que estén preparados para una adopción segura y responsable.

La colaboración del Cabildo pretende contribuir a cubrir necesidades básicas del proyecto, como los costes veterinarios, la alimentación, la adecuación de las instalaciones y los programas de esterilización que se desarrollan en el refugio.

Apoyo al voluntariado y al tercer sector

Desde la institución insular se subraya la labor altruista que realiza Biampa durante todo el año. Su equipo de voluntarios participa en el rescate, atención y cuidado de animales, pero también desarrolla una tarea de sensibilización social en torno al abandono y al bienestar animal.

El Cabildo considera que entidades como Biampa cumplen un papel relevante en la protección animal y en la gestión de realidades que requieren cooperación entre administraciones públicas y organizaciones del tercer sector.

Con esta colaboración, la corporación insular reafirma su compromiso con el cumplimiento de la normativa de bienestar animal y con el apoyo a colectivos que trabajan sobre el terreno para atender situaciones de abandono y vulnerabilidad.

Llamamiento a la adopción responsable

Tanto el Cabildo como Biampa recuerdan que el objetivo final de Villa Michis es que los gatos que pasan por el refugio puedan encontrar un hogar definitivo. Por ello, ambas entidades hacen un llamamiento a las familias palmeras para que valoren la adopción responsable como alternativa a la compra de animales de compañía.

La adopción implica asumir un compromiso a largo plazo con el cuidado, la alimentación, la salud y el bienestar del animal. También exige valorar si la familia dispone del tiempo, los recursos y las condiciones adecuadas para garantizar una convivencia segura.