Las fajanas del Tajogaite avanzan hacia un uso público vinculado a la economía azul

El Cabildo de La Palma trabaja junto a las direcciones generales de Costas estatal y canaria en un proyecto destinado a definir los accesos y los futuros usos de las fajanas creadas por la erupción del volcán Tajogaite, con el objetivo de compatibilizar la conservación ambiental, la investigación científica y el desarrollo de actividades ligadas a la economía azul.

La erupción del Tajogaite, iniciada el 19 de septiembre de 2021 y prolongada durante 85 días, generó dos fajanas en la costa de Tazacorte que suman unas 48 hectáreas de nuevo territorio.

El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, ha indicado que ya se ha superado la fase de anteproyecto y que actualmente se avanza en la redacción del proyecto de ejecución, después de que la propuesta haya recibido el visto bueno de la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Según ha explicado, la iniciativa permitirá definir los accesos a las playas surgidas tras la erupción y corregir el impacto generado por la instalación de la tubería de riego y la apertura de la pista construida sobre la fajana.

Panorámica aérea de la fajana surgida a consecuencia de la erupción del Tajogaite. / E. D.

En este sentido, ha señalado que se estudia el soterramiento de la conducción y la reducción de las dimensiones de la vía, aunque esta deberá mantenerse para garantizar la seguridad y facilitar el acceso a determinadas zonas del litoral.

Rodríguez ha recordado que la tubería sigue siendo necesaria para asegurar el suministro de agua de riego a las explotaciones plataneras de Las Hoyas y El Remo, al tiempo que ha defendido la necesidad de integrar la infraestructura en un entorno lo más "natural" posible.

Negociación

El presidente insular ha indicado que el Cabildo negocia actualmente con la Dirección General de Costas de Canarias la financiación necesaria para ejecutar la actuación y ha confiado en que el proyecto definitivo pueda presentarse en los próximos meses.

Rodríguez ha destacado además la colaboración con la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan) y el futuro Blue Innovation Center (BIC), cuya implantación está prevista en el puerto de Tazacorte como centro de investigación, innovación y transferencia de conocimiento relacionado con el medio marino.

El dirigente insular ha señalado que el objetivo es facilitar que científicos y empresas puedan desarrollar su actividad en La Palma, en coordinación con otras líneas de investigación presentes en la isla, como las relacionadas con la astrofísica y la vulcanología.

Usos de las nuevas fajanas

Respecto a los posibles usos de las nuevas superficies ganadas al mar, Rodríguez ha diferenciado entre el acceso público a las playas formadas tras la erupción y las actividades económicas vinculadas al entorno litoral.

En el primer caso, ha apuntado que se trabaja para permitir en el futuro el uso de algunas calas por parte de residentes y visitantes bajo criterios básicos de protección ambiental.

En cuanto a las actividades económicas, ha evitado concretar qué iniciativas podrían autorizarse, aunque ha confirmado que la Dirección General de Costas de Canarias y Plocan estudian distintas posibilidades relacionadas con la economía azul.

Según ha indicado, el modelo definitivo aún no está cerrado y será presentado cuando existan todas las garantías técnicas y administrativas.

Los trabajos desarrollados por Plocan, enmarcados en el proyecto Delta, han constatado que los parámetros físico-químicos del agua en las fajanas han regresado a valores normales y que numerosas especies están recolonizando el entorno marino a un ritmo más rápido de lo previsto.

Los investigadores consideran que la evolución de este ecosistema ofrece una oportunidad científica singular para estudiar cómo se regenera la vida en un territorio creado recientemente por una erupción volcánica.