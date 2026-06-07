El Cabildo de La Palma impulsa ayudas para acceder a una primera vivienda

El Cabildo de La Palma ampliará el programa Hipoteca-Joven, un ambicioso paquete de medidas destinado a los jóvenes de la Isla que deseen adquirir su primera vivienda. Se trata de una iniciativa que busca eliminar las barreras económicas que dificultan el acceso a la propiedad, centrando sus esfuerzos en el alivio de la carga impositiva y el acompañamiento en la gestión de préstamos hipotecarios.

El presidente de la Corporación insular, Sergio Rodríguez, señaló que desde la Institución, conscientes de las dificultades que atraviesa la juventud palmera para establecer su proyecto de vida en la Isla, han elaborado las bases que permitan instrumentar estas ayudas.

La nueva estrategia ya ha sido aprobada en Consejo de Gobierno, por lo que el siguiente paso será iniciar la convocatoria. Al respecto, Rodríguez destacó que actuará en «dos frentes clave». La primera línea permite ayudas directas a los impuestos, con subvenciones destinadas a sufragar los gastos derivados de los tributos asociados a la compraventa de la primera vivienda, uno de los principales obstáculos financieros en el momento inicial. La segunda, en cambio, ofrece asesoramiento hipotecario y un servicio de apoyo y mediación para facilitar la tramitación de hipotecas, ayudando a los jóvenes a navegar por la burocracia bancaria y mejorar sus condiciones de acceso al crédito.

El presidente del Cabildo subrayó que esta nueva línea de actuación no es un hecho aislado, sino que forma parte de una política transversal para fijar población y garantizar el relevo generacional en todos los municipios de La Palma. Además, hizo hincapié en que esta medida se recoge en los Presupuestos insulares para el año 2026, documento económico que fue aprobado por el grupo de gobierno y contó con el rechazo de la oposición. «Nuestro objetivo es que ningún joven palmero tenga que renunciar a comprar una casa en su Isla por falta de recursos para los gastos iniciales o por la complejidad de los trámites financieros», defendió.

El pasado mes de mayo, el Gobierno regional también dio luz verde al decreto de la Hipoteca Joven Canaria, una iniciativa similar para facilitar el acceso a la primera vivienda en cualquier punto del Archipiélago. Tras esta aprobación, el siguiente trámite será la solicitud del dictamen al Consejo Consultivo, paso previo a la aprobación definitiva del decreto y a la puesta en marcha del programa.

La iniciativa permitirá a jóvenes de entre 18 y 40 años acceder a financiación de hasta el 95% del valor de adquisición de su primera vivienda, superando así el límite habitual del 80% que suelen ofrecer las entidades financieras. El programa no establecerá límite de edad para familias numerosas o monoparentales. El Ejecutivo desarrollará esta medida en colaboración con las entidades financieras adheridas, que asumirán la gestión directa de las solicitudes y la tramitación de las hipotecas.

Entre los requisitos para acceder al programa se encuentran tener residencia legal y continuada en Canarias durante los dos años previos a la solicitud, no ser titular de otra vivienda, salvo determinadas excepciones, y destinar el inmueble adquirido a residencia habitual y permanente durante un periodo mínimo de dos años.

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El límite del patrimonio neto de la persona solicitante o de cada una de ellas, en caso de adquisición conjunta, no podrá superar los 150.000 euros. Además, los ingresos de los solicitantes no podrán superar cinco veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).