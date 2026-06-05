La Palma se vuelca con el planeta en el Día Mundial del Medio Ambiente

La Palma concentró este viernes una amplia agenda de actividades con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, con propuestas de educación ambiental, sostenibilidad y participación ciudadana repartidas entre Santa Cruz de La Palma, Los Llanos de Aridane y Tazacorte. La programación incluyó iniciativas dirigidas a público general y escolar, con acciones divulgativas y espacios de sensibilización a lo largo de la jornada.

La capital palmera acogió EcoFest 2026, un evento que combinó ocio y contenidos educativos con el objetivo de reforzar hábitos vinculados al consumo responsable, la gestión de residuos, el ahorro de agua y energía y la movilidad sostenible. Fue la segunda edición celebrada en la capital y en esta convocatoria incorporó puestos informativos y actividades centradas en acercar la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático a la población.

El programa reunió a centros educativos del municipio, entidades y proyectos vinculados a la sostenibilidad –entre ellos Oficinas Verdes de Canarias y RedPromar– en una mañana de talleres, charlas, dinámicas educativas, espacios de sensibilización y acciones participativas.

Educación ambiental

En Los Llanos, la agenda continuó con NaturLlanos, una iniciativa de educación ambiental que situó a la infancia como eje de transformación y aprendizaje colectivo, utilizando el espacio público como entorno de acción educativa. En la Plaza de España se desarrolló la actividad ‘300 voces para un municipio mejor’, con participación escolar.

Dentro de NaturLlanos se dio visibilidad a recursos y proyectos relacionados con la prevención de incendios forestales. Los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (Eirif) del Gobierno de Canarias mostraron un vehículo todoterreno y una autobomba, además de actividades divulgativas para el público infantil.

También tuvo presencia el programa Agroforestales de La Palma, orientado a la recuperación de cultivos tradicionales en las medianías para frenar el abandono agrario y proteger la biodiversidad, con el objetivo añadido de actuar como barrera natural frente a incendios en la interfaz urbano-forestal. El proyecto PICAs —Prevención, Información y Concienciación para la Adaptación y Seguridad— contó igualmente con un espacio enfocado en prevención.

Economía azul

La jornada culminó en Tazacorte con la clausura del VII Foro de Economía Azul de La Palma, centrado en la innovación, el conocimiento y las oportunidades asociadas a los deltas lávicos. En el encuentro se abordaron cuestiones como el futuro Observatorio de Biodiversidad y Economía Azul, la aplicación de la inteligencia artificial al análisis ambiental o la ciencia ciudadana, entre otros asuntos vinculados al desarrollo sostenible.

El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra desde 1973 por iniciativa de las Naciones Unidas como plataforma internacional para impulsar la sensibilización y la acción en favor de la protección del entorno. La efeméride busca implicar a instituciones, empresas y ciudadanía en medidas que contribuyan a frenar la degradación ambiental y avanzar hacia un desarrollo más sostenible.