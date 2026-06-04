El árbol genealógico del papa León XIV revela que tenía antepasados canarios en La Palma

El papa León XIV tiene antepasados canarios vinculados a La Palma. Así lo revelan los resultados de un estudio genealógico que se remonta al siglo XVII y que será presentado al Pontífice durante su visita a Canarias.

La investigación sitúa el origen canario de su árbol familiar en una familia de pescadores del barrio de La Asomada, en Santa Cruz de La Palma. El trabajo ha sido desarrollado durante aproximadamente un año de documentación y análisis por la genealogista María Carrillo, integrante de la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias.

Según explicó Carrillo, el vínculo del pontífice con Canarias aparece a través de los antepasados de Juan González Vázquez, un emigrante canario en Cuba nacido en 1619. La línea familiar estudiada se retrotrae a sus abuelos, cuyos matrimonios forman parte de los primeros eslabones del árbol genealógico reconstruido.

Una familia de pescadores de La Asomada

Los dos primeros matrimonios identificados en esta rama familiar son los formados por Luis Hernández y María Pérez, y por Gaspar González y Beatriz Vázquez, abuelos de Juan González Vázquez.

De acuerdo con la investigación, se trataba de una familia de pescadores del barrio palmero de La Asomada, cuyos hijos fueron bautizados en la parroquia de El Salvador, en Santa Cruz de La Palma. "Bautizaron a sus hijos en la parroquia de El Salvador", ha precisado.

Carrillo detalló que se han localizado las partidas de todos los hijos de esos matrimonios, así como las del matrimonio siguiente, entre cuyos descendientes figuran los padres de Juan González Vázquez. Esa base documental permite sostener el vínculo familiar del papa León XIV con Canarias.

La investigación busca ahora parientes actuales en La Palma

El trabajo genealógico no se da por cerrado. La investigadora ha explicado que ahora está elaborando un árbol de descendencia para tratar de localizar familias palmeras actuales que puedan estar emparentadas con el papa León XIV.

El objetivo es completar la línea familiar hacia el presente y comprobar si existen descendientes vivos en Canarias, especialmente en La Palma, que compartan antepasados con el pontífice.

Cómo comenzó la búsqueda de los antepasados canarios del Papa

La investigación comenzó después de la proclamación de León XIV. Carrillo explicó que escuchó en televisión que el Papa tenía antepasados en Luisiana y decidió comprobar si podía existir una conexión con Canarias, ya que entre los siglos XVIII y XIX se produjo una importante emigración canaria hacia ese territorio de Estados Unidos.

En un primer momento no encontró resultados en Luisiana. Sin embargo, la investigación tomó un nuevo rumbo cuando contactó con ella la directora del Club de Genealogía Cubana en Miami, que había realizado un trabajo sobre los antepasados cubanos del pontífice.

Esa investigadora aportó una pista clave: el matrimonio entre Juan González Vázquez y Clara González de Silva, cuyos padres podían ser canarios. Carrillo pasó varios meses buscando a los padres de Clara sin encontrar resultados, pero terminó localizando un árbol genealógico antiguo que la llevó hasta el marido y a sus probables orígenes en Tenerife o La Palma.

Finalmente, tras buscar entre ambas islas, encontró la partida de bautismo de Juan González Vázquez en Santa Cruz de La Palma. "Tras seis meses buscando a los padres de Clara, no encontré nada, pero sí di con un árbol genealógico antiguo que me llevó hasta su marido y sus probables orígenes en Tenerife o en La Palma. Fue entonces cuando busqué entre las dos islas y encontré su partida de bautismo en Santa Cruz de La Palma", detalla la investigadora.

Un estudio documentado con partidas sacramentales

El obispo de Tenerife, Eloy Santiago, ha valorado el trabajo como un estudio "completo" y ha destacado que se está trabajando para que sean los propios investigadores quienes expliquen al papa León XIV los resultados durante su visita.

Santiago subrayó que la investigación se presentará también con una publicación de las partidas procedentes de los libros sacramentales de la parroquia de El Salvador. Según el obispo, el trabajo está documentado y constituye un regalo que permite mostrar los vínculos de León XIV con Canarias. "Es un trabajo muy hermoso y un gran regalo", ha aseverado

Los archivos históricos diocesanos y parroquiales son fuentes fundamentales para las investigaciones genealógicas, especialmente en periodos anteriores al Registro Civil. El Obispado de Tenerife dispone de un Archivo Histórico para consultas documentales relacionadas con fondos eclesiásticos.

Un lienzo con trece generaciones

El resultado de la investigación se entregará al Papa como un regalo institucional. Carmelo Santiago, representante de la Editorial Genealógica Canaria y miembro de la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias, explicó que, tras conocer el trabajo de María Carrillo, contactó con el Obispado para que la investigación pudiera convertirse en un presente para el Pontífice.

Para ello se ha elaborado un lienzo con las trece generaciones del Papa, junto a un cuaderno de tapa dura, encuadernado en tela, que reúne las partidas de bautismo y matrimonio de la ascendencia de León XIV.

El cuaderno incluye la descripción de la historia de estas familias y transcripciones literales de las partidas, de manera que combina la parte visual del árbol genealógico con el contenido documental e investigador.

Un regalo con símbolos de Canarias y del Papa

El lienzo incorpora varios elementos simbólicos vinculados tanto a Canarias como a León XIV. Entre ellos destaca la Cruz de San Agustín, en referencia a la cruz pectoral con la que el pontífice apareció tras su nombramiento.

También se ha incorporado la bandera de Canarias como premarco de la imagen. Según explicó Carmelo Santiago, se ha trabajado con colores sobrios, en coherencia con el protocolo habitual del Vaticano.

La intención es que el regalo no solo muestre la línea familiar del papa León XIV, sino también la identidad de las Islas y el vínculo histórico que la investigación ha logrado documentar.