Propuesta para incluir la Danza de los Enanos de La Palma en materia de examen en Primaria

Coalición Canaria en el Cabildo Insular de La Palma ha presentado una moción para su debate y aprobación en el próximo Pleno con la que busca reforzar la protección y transmisión del patrimonio cultural canario a las nuevas generaciones mediante su incorporación específica al currículo educativo de Educación Primaria.

La iniciativa plantea instar a la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias a establecer, dentro del horario lectivo, al menos una hora semanal dedicada de forma específica y evaluable al conocimiento de la cultura tradicional, las fiestas populares, las costumbres y los elementos identitarios propios de cada isla y de cada territorio.

Blindar el legado cultural

Para Coalición Canaria, la escuela debe desempeñar un papel esencial en la conservación del legado cultural del Archipiélago, especialmente en un contexto marcado por la globalización y por la transformación acelerada de los hábitos sociales y culturales. Los nacionalistas consideran que la transmisión intergeneracional de las tradiciones no puede depender exclusivamente del ámbito familiar o asociativo, sino que debe contar también con el respaldo de las instituciones educativas.

Imagen de archivo de la Danza del Diablo de Tijarafe. / E.D.

La formación nacionalista recuerda que Canarias atesora un patrimonio etnográfico, histórico y cultural de extraordinario valor, construido durante siglos y convertido en uno de los principales elementos diferenciadores de la identidad insular. En el caso de La Palma, este patrimonio alcanza una relevancia singular gracias a un calendario festivo único que ha logrado conservar manifestaciones culturales de gran riqueza y reconocimiento dentro y fuera de las Islas.

Las principales fiestas

Entre ellas destacan las Fiestas Lustrales de la Bajada de la Virgen de las Nieves, consideradas uno de los acontecimientos culturales y religiosos más importantes de Canarias y que cada cinco años congregan a miles de personas en torno a actos emblemáticos como la Danza de los Enanos. También sobresalen celebraciones profundamente arraigadas como las Cruces de Mayo, el Corpus Christi de Villa de Mazo, la Danza del Diablo de Tijarafe, los Caballos Fufos de Tazacorte, la Fiesta del Almendro en Flor de Puntagorda, los Arcos de San Pedro en Breña Alta, San Antonio del Monte en Garafía, la Batalla de Lepanto en Barlovento o las distintas festividades patronales que se celebran a lo largo de toda la geografía insular.

Coalición Canaria subraya que estas celebraciones trascienden el ámbito festivo y constituyen auténticos espacios de convivencia, participación ciudadana y transmisión de valores colectivos. Muchas de ellas son el resultado del trabajo altruista de generaciones de vecinos, asociaciones culturales, agrupaciones folclóricas y colectivos sociales que han mantenido vivas expresiones culturales únicas que forman parte de la memoria colectiva de la isla.

La moción destaca que las fiestas populares son mucho más que eventos tradicionales. Representan una fuente de conocimiento histórico, antropológico y social que permite comprender la evolución de los municipios, las formas de organización comunitaria, las manifestaciones artísticas populares, la música tradicional, las danzas, la artesanía, la gastronomía y las creencias que han configurado la identidad palmera a lo largo de los siglos.

La formación nacionalista consideran que el actual tratamiento transversal de los contenidos canarios dentro del currículo educativo resulta insuficiente para asegurar un aprendizaje profundo y continuado sobre la realidad cultural más cercana al alumnado

Desconexión de las nuevas generaciones

Sin embargo, desde Coalición Canaria se advierte de que la creciente desconexión entre las nuevas generaciones y algunos de estos elementos patrimoniales hace necesario impulsar nuevas herramientas para garantizar su conocimiento y preservación. En este sentido, consideran que el actual tratamiento transversal de los contenidos canarios dentro del currículo educativo resulta insuficiente para asegurar un aprendizaje profundo y continuado sobre la realidad cultural más cercana al alumnado.

Por ello, la propuesta apuesta por incorporar una materia específica que combine contenidos teóricos y actividades prácticas relacionadas con el patrimonio material e inmaterial de cada Isla. El objetivo es que los estudiantes conozcan no solo las celebraciones más representativas de su entorno, sino también su origen, significado histórico, simbolismo y aportación a la construcción de la identidad colectiva.

Asimismo, la moción solicita que el Gobierno de Canarias proporcione a los centros educativos los recursos didácticos, materiales pedagógicos y herramientas necesarias para el desarrollo de estos contenidos. Para ello, se plantea la colaboración activa de los cabildos insulares, los cronistas oficiales, investigadores, agrupaciones folclóricas, asociaciones culturales y demás entidades vinculadas a la conservación del patrimonio tradicional.

Coalición Canaria considera que esta medida contribuiría a fortalecer el sentimiento de pertenencia, el respeto por la diversidad cultural de las Islas y el conocimiento del patrimonio propio desde edades tempranas, garantizando que las futuras generaciones continúen siendo depositarias y transmisoras de una herencia cultural que constituye uno de los mayores activos de Canarias.

La propuesta contempla además trasladar el acuerdo a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, a los grupos parlamentarios del Parlamento de Canarias y al conjunto de los cabildos insulares, con el objetivo de recabar apoyos institucionales que permitan impulsar esta iniciativa en todo el Archipiélago.