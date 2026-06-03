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La Palma avanza en el nuevo punto limpio de Los Barros

La instalación, situada en Los Llanos de Aridane, permitirá recuperar de forma permanente el servicio perdido tras la erupción de 2021 y facilitará el desmantelamiento del punto limpio provisional.

Parcela del nuevo punto limpio en Los Barros

Parcela del nuevo punto limpio en Los Barros

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Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de La Palma avanza en la próxima puesta en marcha del punto limpio de Los Barros, en el municipio de Los Llanos de Aridane, una infraestructura destinada a mejorar la gestión de residuos domésticos en el Valle de Aridane.

La actuación forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y está financiada con cargo a los fondos Next Generation-UE. El proyecto ha sido adjudicado por un importe de 356.249,99 euros y, según la Corporación insular, los trabajos avanzan a buen ritmo.

El consejero insular de Residuos, Fernando González, destaca que esta infraestructura es fundamental para recuperar de manera permanente un servicio que desapareció tras la erupción volcánica de 2021. Desde entonces, la comarca ha contado con soluciones provisionales para atender la gestión de determinados residuos de origen domiciliario.

Fin del punto limpio provisional

Uno de los objetivos de la actuación es facilitar el desmantelamiento del punto limpio provisional que se utiliza actualmente. El Cabildo considera este paso clave, no solo para mejorar la gestión de residuos, sino también para liberar la parcela que ocupa ahora ese servicio temporal.

En ese terreno está prevista la construcción de la futura residencia insular de mayores y centro de día de Los Llanos de Aridane, una infraestructura social considerada estratégica para el municipio y para la comarca.

González subraya que la puesta en marcha del punto limpio de Los Barros permitirá cumplir un doble objetivo: contar con una instalación definitiva para los residuos y desbloquear el espacio necesario para avanzar en otro proyecto social importante.

Una residencia pendiente para Los Llanos

El alcalde de Los Llanos de Aridane, Javier Llamas, valora la colaboración entre el Ayuntamiento y el Cabildo para que el punto limpio de Los Barros pueda tener una ubicación definitiva.

El regidor destaca que esta actuación también permitirá ordenar mejor los servicios públicos del municipio. En su opinión, cada avance en este proceso facilita una gestión más eficiente para la ciudadanía y acerca la posibilidad de desarrollar la futura residencia de mayores y centro de día.

La residencia es una demanda relevante para una población que necesita nuevos recursos de atención social y sociosanitaria. Por eso, el traslado del punto limpio provisional no se entiende solo como una actuación ambiental, sino también como un paso necesario para liberar suelo destinado a servicios públicos.

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La obra está financiada con cargo a los fondos Next Generation-UE, vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estos recursos europeos tienen como finalidad apoyar proyectos que contribuyan a la modernización de servicios públicos, la sostenibilidad y la recuperación tras situaciones de especial impacto.

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