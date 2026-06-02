Gobierno central y canario invierten 5,9 millones en el hotel escuela de El Paso y el teatro de Monterrey

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias y la Delegación del Gobierno en Canarias han organizado este martes una visita a las obras del Hotel Escuela Monterrey y de rehabilitación del Teatro Monterrey, dos actuaciones estratégicas para el municipio de El Paso que cuentan con financiación procedente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), cuya ejecución gestiona el Ayuntamiento de El Paso y la actuación se lleva a cabo por la empresa Dragados.

Durante la visita, el consejero Mariano Hernández Zapata y el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, acompañados por el alcalde del municipio, Eloy Martín, y por Carlos Rodríguez, representante de Dragados, pudieron comprobar el avance de ambas intervenciones, que supondrán una inversión superior a los 5,6 millones de euros en subvenciones destinadas a la recuperación y puesta en valor de dos infraestructuras emblemáticas para el municipio.

En concreto, el proyecto del Hotel Escuela Monterrey cuenta con una financiación de 4,27 millones de euros y supera actualmente el 83% de ejecución.

La actuación permitirá recuperar uno de los inmuebles más emblemáticos de El Paso para convertirlo en el primer hotel escuela de La Palma y el único de estas características en una isla no capitalina del archipiélago, combinando actividad alojativa, formación especializada en turismo y nuevos espacios para congresos, conferencias y actividades complementarias, recoge una nota de la Consejería.

Por su parte, la rehabilitación del Teatro Monterrey, financiada con 1,34 millones de euros, y que supera actualmente el 40% de ejecución, permitirá recuperar un espacio de gran valor patrimonial, cultural y social para el municipio.

La intervención contempla la modernización de sus instalaciones y la adaptación a la normativa vigente, preservando al mismo tiempo la identidad arquitectónica de un recinto que durante décadas constituyó un referente cultural para el Valle de Aridane.

Mariano Hernández Zapata destacó que "estas actuaciones representan una muestra clara de cómo la colaboración entre administraciones permite transformar recursos en proyectos reales que generan oportunidades para La Palma".

Asimismo, subrayó que "la recuperación del Hotel Escuela y del Teatro Monterrey supone devolver a los ciudadanos de El Paso dos espacios profundamente ligados a la historia y la identidad del municipio, adaptándolos además a las necesidades y oportunidades del presente y del futuro".

"Estamos hablando de proyectos que impulsan la formación, el empleo, la actividad turística y la oferta cultural de la isla, contribuyendo al proceso de recuperación y diversificación económica que necesita La Palma", añadió.

La recuperación de La Palma, una prioridad

Por su parte, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, señaló que "la recuperación de La Palma continúa siendo una prioridad para el Gobierno de España, que mantiene su compromiso con la financiación de proyectos estratégicos que contribuyan al desarrollo económico y social de la isla".

Asimismo, destacó que actuaciones como esta "reflejan la utilidad de la colaboración institucional para convertir las inversiones públicas en oportunidades de futuro para los palmeros".

El alcalde de El Paso, Eloy Martín, calificó las actuaciones en el entorno de Monterrey como "una obra estratégica", agradeciendo tanto a la Delegación del Gobierno como a la Consejería de Transición Ecológica y Energía "que vengan a conocer unas infraestructuras, tanto el Hotel Escuela como el Teatro, que impulsarán nuestro municipio".

A su juicio, "siempre es positiva la colaboración entre administraciones y agradecemos la predisposición tanto para esta obra como para cualquier otra actuación que hemos desarrollado durante este tiempo".

Las actuaciones visitadas forman parte de un conjunto más amplio de proyectos financiados en el municipio de El Paso que superan los 9,9 millones de euros en subvenciones públicas y movilizan más de 12,3 millones de euros de inversión total.

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Entre ellas se encuentran actuaciones de mejora urbana, recuperación de espacios públicos, infraestructuras vinculadas al patrimonio natural y equipamientos destinados a reforzar la actividad económica, turística y cultural del municipio.