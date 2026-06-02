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El Cabildo de La Palma autoriza el regreso a dos nuevas viviendas en la zona negra de Puerto Naos

El Comité Asesor del Peinpal ya ha autorizado la vuelta a 1.230 residencias entre Puerto Naos y La Bombilla, de las cuales 158 no han firmado el documento obligatorio para acceder a los domicilios

Puerto Naos, en una imagen de archivo.

Puerto Naos, en una imagen de archivo. / E.D.

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

El Comité Asesor del Peinpal sigue avanzando en la recuperación de los núcleos costeros del Valle de Aridane tras la erupción del volcán Tajogaite en 2021 con la autorización del regreso a dos nuevas viviendas en Puerto Naos, concretamente en la Avenida Marítima y en la calle Maximiliano D. Montesinos, ambas en la denominada zona negra.

El Cabildo de La Palma, a través del Peinpal, ya ha dado el visto bueno al retorno a 1.230 residencias entre Puerto Naos y La Bombilla, de las cuales 158 no han firmado el documento obligatorio para acceder a los domicilios.

En total, son 1.172 las casas de Puerto Naos que cuentan con permiso para que sus residentes vuelvan y 58 en el caso de La Bombilla, además de una cuarentena de locales y 36 garajes. 

Comité asesor del Peinpal.

Comité asesor del Peinpal. / E. D.

Desde el equipo de gobierno insular de continúa trabajando en la recuperación gradual de la normalidad en la costa del Valle de Aridane, una medida que se lleva a cabo con una constante labor de vigilancia de los niveles de gases a través de los más de mil sensores instalados en viviendas, comercios, garajes y zonas exteriores. De esta forma, se garantiza la mayor seguridad para residentes y visitantes en la zona. 

En este sentido, el grupo insular defiende la importancia de la colaboración entre administraciones y con profesionales que continúan desarrollando labores de control y seguimiento de los datos ofrecidos por los medidores, así como acompañamiento de residentes y comerciantes. 

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El equipo de gobierno liderado por Sergio Rodríguez recuerda que los núcleos de Puerto Naos y La Bombilla son seguros y no existe riesgo de cara a permanecer en estos espacios al aire libre, así como en los establecimientos abiertos, ya que cuentan con la autorización pertinente y han firmado el protocolo de seguridad pertinente. 

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